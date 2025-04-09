Meta'nın 15 yıldır süren iPad inadı nihayet sona erdi. Edinilen bilgilere göre Meta, iPad'ler için özel bir Instagram uygulaması geliştiriyor. Bu uygulamanın ne zaman yayımlanacağı şimdilik bilinmiyor.

ABD merkezli sosyal medya devi Meta ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin, yıllarca istenen bir çözümü üretmek için kolları sıvadığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Meta, iPad'ler için yeni bir Instagram uygulaması geliştiriyor.

Apple, iPad'lerinde Instagram için özel bir uygulama tasarlamadı. Bunun yerine iPhone'lar için geliştirilen uygulamanın yeniden ölçeklendirilmiş bir versiyonu kullanıldı. Bu da bazı kullanıcıları memnun etmedi. Geliştirilen yeni uygulama iPad'le tam uyumlu olacağı için kullanıcılara çok daha iyi bir deneyim sunacak.

15 yıl oldu!

Instagram hayatımıza gireli 15 yıl oldu ve Meta, o zamandan beri iPad uygulamasına ayak diredi. Hatta Instagram patronu Adam Mosseri, bunun bir öncelik olmadığını çünkü iPad'lerde Instagram kullanmak isteyen çok fazla kullanıcı olmadığını söyleyip durdu. Bu fikrin neden değiştiği ise şimdilik bilinmiyor.

Instagram'ın iPad uygulaması ile ilgili bilinenler oldukça sınırlı. Uygulamanın ne zaman yayımlanacağı ve tam olarak neler sunacağı şimdilik belirsiz. Ancak şirketin elinde zaten kod yığını olduğu için bu sürecin uzayacağını düşünmüyoruz. iPad sahipleri, çok yakında yeni Instagram uygulamasını kullanmaya başlayabilirler.