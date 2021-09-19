Kolombiyalı bir sanatçı, bir kokain paketi modelini NFT olarak satışa çıkardı. Ancak eserin paylaşıldığı Instagram ve Twitter gönderileri, defalarca platformlardan kaldırıldı. Hesabı da bu eserden dolayı banlanmakla karşı karşıya olan sanatçı, duruma açıklamalarıyla tepki gösterdi.

Birçok uyuşturucu ve uyarıcı maddenin kullanımı, 1900’lü yılların başlarından beri yasak. Ancak bu maddelerin fotoğraflarını bulundurmakla ilgili bir kanun yok. Peki ya NFT? İşte bu biraz sorun olabilir.

Sosyal medya devi platformlar, NFT halinde ‘kokain’ satan bir sanatçıya savaş açtı. Platformlarda bu tip maddelere dair paylaşım yapmak yasak olmasa da NFT haline getirilmiş kokain, Instagram ve Twitter tarafından fazla ciddiye alındı. Sonuç olarak “a ToN oF coke” adlı eser, defalarca sitelerden kaldırıldı.

Bir kez daha paylaşırsa hesabı silinecek

Kolombiyalı sanatçı Camilo Restrepo, blok halde bulunan ve belirtilmediği takdirde ne olduğunu anlamayabileceğiniz kokain NFT’sini aylar önce satışa çıkardı. Sanatçı eseri görenlerden “bu ne biçim ahlaksızlık” gibi bir tepki almadı. Diğer uyuşturucu satıcılarından tehdit ya da polisten bir uyarı da gelmedi. Ama sanal kokain, Instagram ve Twitter’ın kırmızı çizgisi olacak ki NFT’nin paylaşıldığı gönderiler art arda silindi.

Baktığınızda gri bir arka plan üzerine oturtulmuş beyaz bir kutu gördüğünüz eser sadece kaldırılmakla kalmadı. Restrepo’nun profilleri de banlanma uyarısı aldı. Instagram’dan gelen banlama uyarısı ve gönderi kaldırmaların nedeni, “yasaklı ya da kontrol altındaki ürünlerin satışı” oldu. Bugün bu tip maddelerin satışının kripto paralarla gerçekleştirildiğinden ve buradan ilham aldığını söyleyen Restrepo, sosyal medya platformlarının ısrarcı sansürüne karşı şu ifadeleri kullandı: “Sanırım algoritmalar kripto maddelerle gerçek uyuşturucunun farkını ayırt edemiyor.”