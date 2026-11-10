Peugeot, Kasım 2026 döneminde binek, SUV, elektrikli ve hafif ticari modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. İşte Peugeot'nun Kasım ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Peugeot, Kasım 2026 döneminde sıfır otomobil satın almayı planlayanların yakından takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Markanın farklı segmentlerde sunduğu binek ve SUV modellerinin yanı sıra elektrikli araç seçeneklerinin güncel kampanyaları da merak ediliyor.

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Peki Peugeot Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Peugeot modellerinde kampanya var? İşte Peugeot Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Peugeot Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı E-208 2.080.000 TL - 308 2.360.000 TL - 2008 2.353.000 TL - E-2008 2.245.000 TL - Yeni 408 2.685.000 TL - 3008 2.967.000 TL 2.755.000 TL E-3008 3.384.500 TL - 5008 3.426.000 TL - E-5008 3.573.500 TL -

Peugeot E-208 Kampanyası: 300 Bin TL'ye 12 Ay %0,99 Faiz

Peugeot E-208 satın almak isteyenlere kasım ayında kredi ve nakit indirimi seçenekleri sunuluyor. Kampanya kapsamında 300.000 TL kredi, 12 ay vade ve aylık %0,99 faiz fırsatından yararlanılabiliyor.

Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 20.000 TL nakit indirim fırsatı da bulunuyor.

Peugeot 2008 Kampanyası: 800 Bin TL'ye 6 Ay %1,99 Faiz

Peugeot 2008, kasım ayında ticari müşterilere yönelik finansman avantajıyla öne çıkıyor. Model için 800.000 TL kredi, 6 ay vade ve %1,99 faiz oranı sunuluyor.

Kredi kullanılmadığında ise 20.000 TL'ye varan nakit indirimi uygulanabiliyor.

Peugeot 3008 Kampanyası: 1 Milyon TL'ye 6 Ay %1,99 Faiz

Peugeot 3008, kasım ayında 1 milyon TL'lik kredi seçeneğiyle öne çıkıyor. Model için Koç Stellantis Finansman üzerinden 1.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %1,99 faiz oranı sunuluyor.

Peugeot 5008 Kampanyası: 1 Milyon TL'ye 12 Ay %0,99 Faiz

Peugeot 5008, kasım ayında 1.000.000 TL'ye 12 ay vadeli %0,99 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. Kampanya detaylarında bu finansman seçeneğinin 5008 GT versiyonu için geçerli olduğu belirtiliyor.