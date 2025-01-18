Instagram, profil sayfaları için yeni bir tasarım kullanmaya başladı. Kullanıcılar, artık profil sayfalarında dikey fotoğraf ve videolar görecekler. İşte Instagram patronu Adam Mosseri'nin konuyla ilgili açıklamaları...

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'da yepyeni bir dönem başladı. Instagram patronu Adam Mosseri, platformda önemli bir değişiklik yapılacağını açıkladı. Bu değişiklikle Instagram'daki profil sayfaları değişecek. Değişiklik, an itibarıyla kullanıcılara ulaşmaya başladı.

Instagram'ın profil sayfasını bilirsiniz. Fotoğraf ve Reels videolarınız, kare olarak gösterilir. Bu tasarım, platformun ilk dönemlerinden beri böyleydi. Ancak şimdi büyük bir değişiklik yapıldı. Instagram'daki profil sayfaları, artık fotoğraf ve Reels videoları dikey formatta gösterecek.

Instagram'ın yeni tasarımı böyle olacak:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Instagram'ın yeni tasarımı, fotoğraf ve videoları dikey olarak gösterecek. Ayrıca takipçi ve takip edilen sayılarının gösterildiği bölüm de biraz daha sola dayalı yerleştirilmiş gibi görünüyor.

Adam Mosseri tarafından yapılan açıklamaya göre Instagram'daki bu tasarım değişikliğinin nedeni, insanların artık çoğunlukla dikey fotoğraf ve videolar paylaşıyor olmaları. Değişikliğin ilk aşamada can sıkıcı olabileceğini kabul eden Instagram patronu, bunun uzun vadede daha iyi olacağını belirtti.