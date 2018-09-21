The Verge tarafından paylaşılan habere göre Instagram, kullanıcıların beğendikleri gönderileri kendi profillerinde ve akışta paylaşmasını sağlayacak bir Yeniden Paylaşım özelliği üzerinde çalışıyor. Fakat Instagram henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Sosyal medya kullanıcıları, beğendikleri, anlamlı buldukları içerikleri kendi profillerinde paylaşmayı severler. Bu nedenle Facebook’ta ‘paylaş’, Twitter’da ise ‘retweet’ butonu bulunmaktadır. Buna karşın Instagram kullanıcıları için herhangi bir gönderiyi kendi profilinde paylaşmak daima bir sorun olmuştur.

Mevcut uygulamada kullanıcıların herhangi bir gönderiyi kendi profillerinde yayınlaması için iki seçeneği bulunuyor. Ya beğendikleri gönderiyi cihazlarına kaydedecekler ve ardından kendi gönderileriymiş gibi paylaşacaklar ya da üçüncü taraf uygulamalar kullanarak söz konusu içerikleri kendi profillerinde yayınlayacaklar.

Her iki yöntemin de kendi adına bazı dezavantajları bulunuyor. Birinci yöntemde kullanıcılar, istemedikleri takdirde orijinal gönderinin sahibine atıfta bulunmayabiliyorlar. Bu da gönderi sahibi için bir telif hakkı sorunu oluşturuyor. İkinci yöntemde ise Instagram hesabınızı kimlik avı peşindeki siber korsanlara kaptırma ihtimaliniz bulunuyor.

Instagram, kullanıcıların bu ‘yeniden paylaşma’ talebine kısa süre içinde uzun zamandır beklenen bir özellik ile cevap verebilir. Zira The Verge tarafından yapılan habere göre Instagram, kullanıcıların retweet benzeri şekilde herhangi bir gönderiyi kendi profillerinde paylaşabilecekleri bir özellik üzerinde çalışıyor.

Regram ya da Yeniden Paylaşım olarak adlandırılabilecek özellik ile yeniden paylaşıma açık olan gönderileri kendi profilinizde paylaşabileceksiniz. Bu gönderiler, Instagram Akış’a sizin adınız ile düşecek fakat orijinal içerik sahibine atıfta bulunulmuş olacak. Böylece hem içerik üreticiler hem de kullanıcılar memnun edilmiş olacak.

Yeniden paylaşım özelliği henüz erken geliştirme aşamasında. Bu nedenle özelliği kısa süre içinde görmeyi beklemeyin. Instagram’ın özelliği geliştirip, test edip, son hali ile yayınlaması birkaç haftayı da bulabilir birkaç ayı da. Yine de yakın gelecekte bir yeniden paylaşım özelliğinin gelecek olması tüm Instagram kullanıcılarını mutlu edecektir.