Intel, 9. Nesil Coffee Lake Refresh İşlemcilerini Tanıttı

Intel, Core i9-9900K, Core i7-9700K ve Core i5-9600K'nın yer aldığı 9. nesil Coffee Lake Refresh işlemcilerini lansman etkinliğinde sergiledi.

Intel, bugün düzenlediği "2018 Masaüstü Lansman" etkinliğinde yeni Coffee Lake Refresh (9. nesil) işlemcileri olan Core i9-9900K, Core i7-9700K ve Core i5-9600K’yı sergiledi. Intel’in tüm işlemci lansmanları büyük yankı uyandırsa da bu lansman çok daha önemli; zira Core i9-9900K, 8 çekirdek ve 16 thread sunan ilk ana akım Core i9 işlemcisi olma özelliğini taşıyor. Taban saat hızı 3.6GHz olan işlemci, turbo modunda 5GHz’e kadar çıkabiliyor. 16 MB önbellek sunan işlemci, 529.99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.

Bir basamak aşağı indiğimizde karşımıza Core i7-9700K çıkıyor. 8 çekirdek ve 8 thread sunan bu işlemci de 3.6GHz ile bir üst versiyonun sunduğu taban saat hızını sunuyor. 12MB ön bellekle gelen işlemci, turbo modunda 4.9GHz saat hızına ulaşabiliyor. İşlemcinin fiyatına geldiğimizde ise 399.99 dolarlık bir etiket ile karşılaşıyoruz.

Ve son olarak Core i5-9600K’ya geliyoruz. 6 çekirdekli ve 6 thread’li bu işlemci ise taban saat hızı olarak 3.7GHz sunuyor, işlemci turbo moduna alındığında ise saat hızı 4.6GHz’e ulaşıyor. 9MB ön bellek ile gelen i5, 279.99 dolardan satışa sunulacak.

Coffee Lake Refresh İşlemcileri Ne Kadar Verimli?

Tüm bu işlemciler, Core i9 modeli bile, 95W’lık Isıl Tasarım Gücü sunmaktalar. 2,666MHz çift kanallı DDR4 hafıza desteği sunan işlemciler, Intel’in LGA 1151 soketi ve 300 serisi yonga setine sahip olan anakartları ile uyumlular. İşlemcilerde ayrıca Intel UHD Graphics 630 entegre grafik işlemcisi bulunmakta.

Teknik özelliklerini artık bildiğimiz bu işlemcilerin asıl güçleri tabii ki test edildiklerinde ortaya çıkacak; ancak 3DMark’tan gelen geçmiş sızıntılar, Core i9-9900K’nın AMD’nin Ryzen 7 2700X’ini (8 çekirdekli ve 16 thread’li bir işlemci) kolayca geride bıraktığını göstermiş ve hız aşırtma uygulandığında yine Intel daha iyi bir performans sergilemişti.