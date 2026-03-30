Ucuz Game Pass Paketi "Triton" Ortaya Çıktı: İşte Özellikleri

Microsoft’un Xbox Game Pass için “Triton” kod adlı yeni ve daha ucuz bir abonelik paketi hazırladığı ortaya çıktı. Sızıntılara göre bu paket, yalnızca Microsoft’un kendi oyunlarını içerecek. Peki Triton tam olarak ne sunacak ve kimler için mantıklı olacak?

Xbox Game Pass, sunduğu geniş oyun kütüphanesiyle yıllardır oyuncuların favori abonelik servislerinden biri. Ancak görünen o ki Microsoft, bu sistemi daha da genişletmek ve farklı kullanıcılara hitap etmek için yeni bir hamle hazırlığında.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, “Triton” kod adlı yepyeni bir abonelik paketi üzerinde çalışıyor. Bu paket, klasik Game Pass deneyiminden biraz farklı olacak ve daha uygun fiyatlı bir alternatif sunmayı hedefleyecek.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Ucuz Game Pass, sadece orijinal Xbox oyunlarını içerecek

Bu pakette bulunması beklenen oyunlardan bazıları şu şekilde:

DOOM 64

Psychonauts

Retro Classics

DOOM Eternal

Dishonored 2

Fable Anniversary

Fallout 4, Fallout 76

Gears 5

Halo 5, Halo Wars 2

Hellblade

Ori 1

State Of Decay 2

The Elder Scrolls Online

Sızıntılara göre Triton’un en dikkat çekici özelliği, yalnızca Microsoft’a ait oyunları içerecek olması. Yani bu pakette Bethesda, Activision Blizzard ve Xbox Game Studios gibi devlerin oyunlarını görebileceğiz.

Bu durumun en önemli sonucu ise üçüncü parti oyunların pakette yer almaması. Microsoft böylece maliyeti düşürüp, oyunculara daha ucuz bir Game Pass seçeneği sunmayı planlıyor gibi görünüyor.

Daha uygun fiyat, daha sade deneyim

Henüz resmi bir fiyat açıklaması yok ancak beklenti, Triton’un mevcut paketlere kıyasla ciddi anlamda daha erişilebilir bir fiyat etiketi ile gelmesi yönünde. Özellikle sadece Xbox özel oyunlarını oynayan kullanıcılar için bu paket oldukça mantıklı olabilir.

Microsoft’un bu hamlesi, Game Pass’i tek tip bir servis olmaktan çıkarıp daha katmanlı ve esnek bir yapıya dönüştürme planının parçası. Yani ileride farklı ihtiyaçlara göre daha fazla paket görebiliriz.