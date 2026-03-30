23-29 Mart 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 23-29 Mart 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 23-29 Mart 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Prens dizisi zirvedeki yerini korurken filmlerde 2024 yılında vizyona girip dünyayı kasıp kavuran ve şu anda Netflix üzerinden erişilebilir olan Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki yer alıyor.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki - Netflix Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+ Furiosa: Bir Mad Max Destanı - Netflix Aquaman ve Kayıp Krallık - HBO Max & TV+ Yıkım Ekibi - Prime Video Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+ Peaky Blinders: Ölümsüz Adam - Netflix Sihirli Annem: Hepimiz Biriz

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler

Prens - HBO Max & TV+ Invincible - Prime Video Masumiyet Müzesi - Netflix Game of Thrones - HBO Max & TV+ İlk ve Son - HBO Max & TV+ Jujutsu Kaisen - TOD From - TV+ & TOD House of the Dragon - HBO Max & TV+ The Walking Dead - Netflix & Disney+ The Last of Us - HBO Max & TV+