Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

23-29 Mart 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 23-29 Mart 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 23-29 Mart 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Prens dizisi zirvedeki yerini korurken filmlerde 2024 yılında vizyona girip dünyayı kasıp kavuran ve şu anda Netflix üzerinden erişilebilir olan Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki yer alıyor.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

  1. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki - Netflix
  2. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video
  3. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+
  4. Furiosa: Bir Mad Max Destanı - Netflix
  5. Aquaman ve Kayıp Krallık - HBO Max & TV+
  6. Yıkım Ekibi - Prime Video
  7. Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
  8. Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
  9. Peaky Blinders: Ölümsüz Adam - Netflix
  10. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler

  1. Prens - HBO Max & TV+
  2. Invincible - Prime Video
  3. Masumiyet Müzesi - Netflix
  4. Game of Thrones - HBO Max & TV+
  5. İlk ve Son - HBO Max & TV+
  6. Jujutsu Kaisen - TOD
  7. From - TV+ & TOD
  8. House of the Dragon - HBO Max & TV+
  9. The Walking Dead - Netflix & Disney+
  10. The Last of Us - HBO Max & TV+
YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com