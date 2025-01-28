Eski Intel CEO'su Pat Gelsinger, girişimi Gloo'da OpenAI yerine DeepSeek'in açık kaynaklı yapay zekâ modeli R1'i tercih ettiğini açıkladı.

Eski Intel CEO'su Pat Gelsinger, kendi girişimi olan Gloo'da OpenAI'ın yapay zekâ modelleri yerine DeepSeek'in yeni açık kaynaklı yapay zekâ modeli R1'i tercih ettiğini duyurdu. DeepSeek'in bu yeni modeli, hem maliyet hem de performans açısından sektörde dikkat çekiyor.

Gelsinger, DeepSeek'in modeli sayesinde Gloo'nun OpenAI'ın API tabanlı çözümlerine ihtiyaç duymadığını ve tamamen açık kaynaklı bir altyapıyla kendi yapay zekâ hizmetlerini geliştirmeye başladığını belirtti. Gloo’nun yeni projesi Kallm, sohbet botu ve benzeri hizmetlerle dikkat çekmeyi hedefliyor.

Pat Gelsinger, Gloo'nun geleceğini DeepSeek ile inşa ediyor

DeepSeek, geçtiğimiz aylarda Nvidia'nın H800 GPU'larını kullanarak yalnızca 5,5 milyon dolarlık bir maliyetle iki ay içinde yeni yapay zekâ modeli R1'i eğittiğini açıklamıştı. Şirket, bu modelin performansının dünyanın önde gelen akıl yürütme modelleriyle eşdeğer olduğunu iddia etti. Bu açıklama, Nvidia'nın AI çiplerine milyarlarca dolar harcayan teknoloji devlerini etkilerken, R1'in daha düşük maliyetli yapısıyla sektörde ses getirdi.

Gelsinger, DeepSeek'in yapay zekâ sektöründe maliyetlerin düşürülmesi ve açık kaynaklı çözümlerin benimsenmesiyle ilgili önemli bir farkındalık yarattığını ifade etti. Ayrıca, açık ekosistemlerin teknoloji dünyasında daha geniş bir erişim sağladığını belirtti. Batı'daki kapalı kaynaklı yapay zekâ çalışmalarına atıfta bulunarak, DeepSeek’in bu konuda farklı bir yaklaşım sunduğuna dikkat çekti. Gelsinger, Gloo'nun da bu anlayışla hareket ederek açık kaynaklı bir altyapı üzerinden yeni hizmetler geliştirmeye devam edeceğini vurguladı.