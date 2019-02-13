Intel'in Core i9-9990XE işlemcisi yapılan açık artırmada 2.300 dolara satıldı.

Puget System’e göre Intel, 2.300 dolarlık etiket fiyatına sahip 14 çekirdekli Core i9-9990XE CPU’ları için gizlice açık artırma düzenledi. Aşırı derecede yüksek fiyata sahip olan bu ürün, yüksek teknolojili masa üstü işlemciler için geliştirildi. Bu kadar yüksek bir fiyat etiketine sahip olması zaten gidip mağazadan alınabilecek bir şey olmadığı konusunda bir fikir vermiştir. Yapılan açık artırma, çipi ilk kez denemek isteyenler için gerçekleştirildi.

Peki, Intel Core i9-9990XE’nin bu kadar pahalı olmasının sebebi ne? Puget System’e göre, CPU 14 çekirdek ve 28 iş parçacığı ile birlikte geliyor, ayrıca oldukça hızlı 4,0 GHz taban hızına ve tüm çekirdeklerinde 5,0 GHz güce sahip. Kıyaslama yapmak gerekirse, Intel Core i9-9980XE’de 18 çekirdek ve 36 iş parçacığı ile gelecektir ancak çalışma hızı 3,0 GHz ile 4,4 GHz arasında olacaktır.

Intel Core i9-9990XE’nin bu kadar yüksek özellikli olması kendisi tam bir canavar haline getiriyor. Puget System’in haberine göre, çipin Cinebench tek çekirdek ve çoklu çekirdek puanları sırasıyla 221 ve 3.732. Intel Core i9-9900K’nın çoklu çekirdek puanı 1.873’tü.

CPU’nun mağazalardaki yerini tek başına alması pek muhtemel görünmüyor. Muhtemelen Origin veya Digital Storm gibi önceden yapılmış birkaç sistemin içerisinde gelecektir.