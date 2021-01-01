Intel'in 500 Serisi Yonga Setlerinin Logoları Ortaya Çıktı

Intel'in 11 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olan CES etkinliğinde ilk kez gösterilmesi beklenen 500 serisi yonga setlerinin logoları ortaya çıktı. Yapılan paylaşım Z590, B560 ve H510 modellerinin logolarını gösteriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Intel, 500 serisi yonga setlerini önümüzdeki günlerde düzenlenecek CES etkinliğinde tanıtmaya hazırlanıyor. Rocket Lake işlemcilerle birlikte yeni bir mimariye geçiş yapacak olan şirket, 500 serisi yonga setlerinde de yeni logolar tercih edecek.

Yeni 500 serisi yonga setlerinin detayları henüz bilinmiyor ancak görünüşe göre ilk etapta Z590, B560 ve H510 modelleri piyasaya sürülecek. Yeni anakartların Z590 ve B560 yonga setlerinde DDR4 3200 MHz bellek ve XMP profil desteğine sahip olması bekleniyor. Ayrıca Z590'ın, H570 ve B560'ta henüz onaylanmamış CPU hız aşırtma desteğine sahip olacağı da biliniyor.

Intel, 500 serisi yonga setleri için bu logoları kullanacak:

Yeni Rocket Lake-S CPU'lar, doğrudan NVMe PCIe 4.0 depolaması için kullanılabilen 4 ek PCIe kanalına sahip olacak. Bununla birlikte Z590 ve B560 yonga setlerinin her ikisi de ayrı GPU için PCIe 4.0 x16'yı destekleyecek ve böylece Intel, en büyük rakibi AMD'yi yakalamış olacak.

Intel'in 2021 yılı için farklı bir LGA1700 soketine sahip olan Alder Lake'i onayladığını düşünecek olursak, 500 serisi anakartların ömrünün pek de uzun olmayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca hem AMD hem de Intel, bir yıl içinde yeni CPU'lar ve AM5 / LGA 1700 soketleriyle PCIe 5.0 / DDR5 platformlarına geçiş yapmayı planlıyor. Bu nedenle uzun ömürlü bir anakart arayanların 500 serisini pas geçeceği düşünülüyor.

500 serisi yonga setlerinin 11 Ocak günü başlayacak olan CES etkinliğinde ilk kez gösterilmesi bekleniyor. İşlemcilerin gün yüzüne çıkmasıyla birlikte daha fazla detaya ulaşabileceğiz. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.