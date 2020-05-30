Intel’in uzun süredir beklenen, OEM kısıtlamalarının kaldırıldığı ilk herkese açık DCH sürücüleri yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte çeşitli bilgisayar oyunları için de gerekli destek sağlanmış oldu.

İşlemci pazarında AMD ile ciddi bir rekabet içerisinde olan Intel, daha küçük boyutlu olan rakipleriyle grafik kartları alanında da karşı karşıya gelmiş durumda. AMD’nin APU’larına karşılık Intel’in de iGPU adı verilen entegre grafik işlemcileri bulunuyor.

Bu grafik birimlerinin kapasiteleri tabii ki bu iş için özel üretilmiş olan amiral gemisi kartlar kadar iyi değil. Yine de bu grafik işlemcileri pek çok oyun meraklısının ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olabiliyor.

Intel’den Sınırsız iGPU

Intel’in yeni DCH sürücüleri, herkese açık şekilde yayınlanan sürücüler arasında üretici kısıtlaması olmayan ilk sürüm olarak göze çarpıyor. Oyunları çok da rekabetçi olarak oynamayanların ya da iyi bir ekran kartına bütçe ayıramayanların kullandığı bu alternatiflere bazı oyunlar için de destek eklendi.

27.20.100.8280 adıyla yayınlanan yeni sürücü, entegre garfik birimlerini kullanan oyuncuları sevindirecek özelliklere sahip. Genel olarak performans optimizasyonu sunan sürücü, özellikle Minecraft Dungeons, Darksiders Genesis, Warcraft III: Reforged’in 10. nesil Intel Core cihazlardaki optimizasyonunu da geliştirdi.

Yeni güncelleme ile birlikte ayrıca bazı sorunlar da ortadan kaldırıldı. Halo 2: Anniversary, Doom Eternal gibi pek çok oyunda yaşanan sıkıntılar ise yeni güncelleme ile birlikte giderilmiş oldu. Yapılan bütün değişiklikler Intel tarafından yayınlandı.

Intel sürücüleri nasıl kurulur?

Intel sürücülerini kurmak için kullanabileceğiniz farklı yollar bulunuyor olsa da bunlardan en kolayı, firmanın yayınladığı doğrudan kurulum sağlayan uygulama dosyalarını kullanmak olarak gözüküyor. Otomatik kurulumu gerçekleştirmek için dosyayı indirip çalıştırmanız ve daha sonra da “next/ileri” demeniz yeterli oluyor.

Sürücünün elle indirme formatı olarak indirilmesinde ise süreç daha farklı olarak işliyor. Intel bu dosyanın geliştiriciler ve IT profesyonelleri için olduğunu belirtiyor. Yeni grafik işlemci sürücüleri şu anda indirilebiliyor.