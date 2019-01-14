  • Intel, Grafik Birimini Çıkarsa da Fiyatları Düşürmeyecek

Intel, Yeni Nesil İşlemcilerden Grafik Birimini Çıkarsa da Fiyatları Düşürmeyecek

1 dk okuma süresi
3
3
1
0
0
Yeni jenerasyon işlemcilerinde AMD Ryzen ile daha sıkı bir rekabete girişmek isteyen Intel tarafından kullanıcıların hoşnut olmayacağı bir karar alındı.

Geçtiğimiz haftalarda Intel'in yeni jenerasyon KF ve F serisi işlemcilerinin özellikleri basına sızmış ve bazı modellerde entegre grafik biriminin kaldırılacağı doğrulanmıştı. Intel'in AMD ile fiyat konusunda rekabete girebilmek için yapacağı düşünülen bu hamlenin Intel'in elini fazlasıyla güçlendireceği düşünülüyordu.

Ancak son gelen haberler hiç de iç açıcı görünmüyor. Buna göre Intel, entegre grafik birimini kaldırdığı KF serisi işlemcilerin hiçbiri için fiyat düşürmeyi planlamıyor. Daha düşük maliyetle üretilecek olan bu işlemcilerin fiyat bandında herhangi bir değişiklik olmaması Intel kullanıcılarını kızdırabilir.

Dilerseniz yeni nesil KF serisi işlemcilere ve fiyatlarına bir göz atalım:

i9 9900KF  

  • 3.60 GHz / 5.00 GHz  
  •  684$ / 511$    

i5 9600KF    

  • 3.70 GHz / 4.60 GHz    
  • 355$ / 188$

i7 9700KF    

  • 3.60 GHz / 4.90 GHz  
  • 528$ / Fiyat Açıklanmadı

Fiyatlar ve alınan karar bu şekildeyken, 9. nesil KF serisi işlemcilere para vermenin tek olumlu yanı bilgisayarı yanlışlıkla entegre grafik birimiyle açmamak olacakmış gibi duruyor. Intel'in bu fiyat politikasından geri adım atıp atmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz. 
İLGİLİ HABER

2019'a Damgasını Vuracak AMD ve Intel Markalı İşlemciler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Programlamaya Başlamak İçin Java'yı Komple Öğrenebileceğiniz Udemy Kursu, 409 TL Yerine 24,99 TL Oldu

Kaynak : https://www.pcgamesn.com/intel/intel-coffee-lake-igpu-disabled-i9-9900kf-pricing
Etiketler: intel, İşlemci
3
3
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
3
3
1
0
0