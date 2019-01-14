Intel, Grafik Birimini Çıkarsa da Fiyatları Düşürmeyecek

Yeni jenerasyon işlemcilerinde AMD Ryzen ile daha sıkı bir rekabete girişmek isteyen Intel tarafından kullanıcıların hoşnut olmayacağı bir karar alındı.

Geçtiğimiz haftalarda Intel'in yeni jenerasyon KF ve F serisi işlemcilerinin özellikleri basına sızmış ve bazı modellerde entegre grafik biriminin kaldırılacağı doğrulanmıştı. Intel'in AMD ile fiyat konusunda rekabete girebilmek için yapacağı düşünülen bu hamlenin Intel'in elini fazlasıyla güçlendireceği düşünülüyordu.

Ancak son gelen haberler hiç de iç açıcı görünmüyor. Buna göre Intel, entegre grafik birimini kaldırdığı KF serisi işlemcilerin hiçbiri için fiyat düşürmeyi planlamıyor. Daha düşük maliyetle üretilecek olan bu işlemcilerin fiyat bandında herhangi bir değişiklik olmaması Intel kullanıcılarını kızdırabilir.

Dilerseniz yeni nesil KF serisi işlemcilere ve fiyatlarına bir göz atalım:

i9 9900KF

3.60 GHz / 5.00 GHz

684$ / 511$

i5 9600KF

3.70 GHz / 4.60 GHz

355$ / 188$

i7 9700KF

3.60 GHz / 4.90 GHz

528$ / Fiyat Açıklanmadı

Fiyatlar ve alınan karar bu şekildeyken, 9. nesil KF serisi işlemcilere para vermenin tek olumlu yanı bilgisayarı yanlışlıkla entegre grafik birimiyle açmamak olacakmış gibi duruyor. Intel'in bu fiyat politikasından geri adım atıp atmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.