İnternet Dolandırıcılığında Banka, Zarardan Sorumlu Tutuldu

Yargıtay'dan internet dolandırıcılıklarıyla ilgili önemli bir karar geldi. Önüne gelen bir uyuşmazlığı inceleyen üst mahkeme, internet dolandırıcılıklarında bankanın zarardan sorumlu olduğuna hükmetti.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla internet üzerinden ciddi miktarda para harcamaya başladık. Bu da özellikle e-ticaretin, dolandırıcıların hedeflerinden biri haline gelmesine neden oluyor. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise bu konuyla ilgili önemli bir karara imza attı. Eskişehir'de yaşanan bir olayı inceleyen üst mahkeme, interrnet ortamında yaşanan dolandırıcılık olaylarında yaşanan zarardan bankanın sorumlu olduğuna karar verdiler. İşte internetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiren o kararın detayları...

Özel bir bankanın Eskişehir'deki şubesinde hesap açan bir vatandaş, internet dolandırıcılığına kurban gitti. İsmi açıklanmayan vatandaşın hesabına, aynı bankanın Hatay İskenderun'daki şubesi üzerinden sahte bir hesap açıldı. Daha sonra da Eskişehir'deki şubede bulunan hesaptaki para, internet bankacılığı ile Hatay İskenderun'daki şubede açılan hesaba aktarıldı. Aynı para bu kez de başka bir şehre gönderildi ve oradan çekildi. Vatandaş, bu işlemleri kendisinin yapmadığını söyleyerek bankaya dava açtı. Banka tarafından yapılan savunmada, para transferleri için hesap sahibinin arandığı, sorulan tüm güvenlik sorularına doğru cevap verildiği ifade edildi. Davaya bakan Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, bankanın kusuru olmadığına hükmetti.

Yargıtay, mahkemenin kararını bozdu

Yaşanan olaylar nedeniyle mağdur olan vatandaş, Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından yapılan incelemeler sonucunda verilen karar ise şöyleydi:

"İşlemde davacının üçüncü kişilerle iş birliği yaparak veya başka şekilde kusurlu davrandığı ispatlanamamıştır. Davalı banka tarafından, hesapta bulunan paranın güvenliğinin tam olarak sağlanamadığı, kötü niyetli kişilerin işlemlerine karşı korunamadığı, güvenlik önlemlerini geliştirmediği, bu önlemleri kullanmayı, müşterileri için zorunlu hale getirmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı banka hesaptan çekilen tüm paradan sorumludur. Bunun ilke olarak kabulü gerekir."

Yargıtay'ın aldığı karar ile vatandaşın mağduriyetinin banka tarafından karşılanmasına hükmedilmiş olundu. Önemli karar, internet dolandırıcılıkları için bankaları daha fazla çalışmaya yöneltecek gibi görünüyor...