Geçtiğimiz gün sonuçları yayımlanan yeni bir çalışma, internette izinizin her zaman ve siz hiçbir şekilde farkında olmadan takip edilmesini sağlayacak yeni bir yöntem ortaya koydu. Tarayıcıdaki WebGL'e bağlı olan bu yöntemle ekran kartınız aracılığıyla takip edilebiliyorsunuz.

İnternet dünyası, ‘çerezler’ olarak adlandırdığımız, sürekli internette takip edilmemizi sağlayan dosyalardan halen nasibini almaya devam ederken bugün çok daha ciddi bir tehdit ortaya atıldı. Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi, Ben-Gurion Üniversitesi ve Lille Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışma, internette yalnızca ekran kartınızla bile takip edilebileceğinizi ortaya koydu.

24 Ocak tarihinde yayımlanan araştırmaya göre ‘DrawnApart’ isimli bu yöntem sayesinde internetteki iziniz, özellikle çerez izni gibi mevcut gizlilik korumalarını bir kenara atan ‘daha az titiz internet siteleri’ tarafından sürekli takip edilebilir hale geliyor. Söz konusu teknik, ekran kartınızın davranışındaki ufak farklılıkları tespit ederek bu farklılıkları internet üzerinde benzersiz bir şekilde tanımlıyor.

Hiçbir şeyin farkında olmadan takip edilebiliyorsunuz:

Söz konusu teknik, yalnızca PC tarafından kullanılan ekran kartını ve diğer donanımları takip ederek değil, aynı zamanda belirli bir ekran kartının belirli özelliklerine odaklanarak çalışıyor. Araştırmacılar, bütün sistemi benzersiz bir şekilde tanımlamak için ekran kartındaki bireysel yürütme birimlerinin istatistiksel hız değişimlerinden yararlanarak bu işlemi gerçekleştirebiliyorlar.

Bunu yapmak içinse temelde bir şey gerekiyor: Ekran kartının gölgelendiricilerini hedeflemek için WebGL’i kullanmak. ‘İz’ adı verilen sonuç vektörü, ekibin oluşturduğu bir dizi zamanlama ölçümünü ortaya koyuyor. Bu ölçümde yer alan farklılıklar, aynı marka ve model olsalar bile farklı sistemlerdeki ekran kartlarının tanımlanmasını, bir nevi parmak izlerinin alınmasını sağlıyor. Öyle ki araştırmacılar, bu yöntemle ekran kartlarını bireysel olarak %67 oranında doğrulukla takip etmeyi başardı.

Peki bu ne demek?

“Peki bu yöntemin keşfedilmesi ve şu anki haliyle bile %67 doğruluk payıyla çalışması ne anlama geliyor?” derseniz, basitçe açıklamakta fayda var: Bir kullanıcı, kendisinden istenen izinlerde hiçbir oynama yapılmaksızın, tarayıcısının çalışma zamanı varsayımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan her zaman internet üzerinde takip edilebilir olacak. Araştırmacılar da yeni yöntemin mahremiyet hakkında yeni endişeler doğurduğunu belirtti.

Öte yandan bu potansiyel tehlikenin atlatılması için de alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladılar: