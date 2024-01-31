30 yıldan fazla bir süredir faaliyetlerine devam eden Hobbes OS/2 Archive faaliyetlerini sonlandıracak.

New Mexico Eyalet Üniversitesi (NMSU), yakın zamanda yaptığı açıklama ile Hobbes OS/2 Archive adlı internet arşivini 15 Nisan 2024'te kapatacağını duyurdu. 30 yıldan uzun bir süredir IBM OS/2 ve sonraki işletim sistemi için önemli bir kaynak olan arşiv, bir dönem Microsoft Windows'un rakibi olan işletim sistemleri için büyük önem taşıyordu.

NMSU'dan gelen açıklamalara göre üniversite, önceliklerini gözden geçirdikten sonra hizmeti sonlandırmak gibi zor bir kararı aldı. Öte yandan açıklamada kararın detaylarıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Resmî sitede de "Uzun yıllardır hizmet verdikten sonra hobbes.nmsu.edu'nun görevi sonlandırılacak ve erişilemeyecek. 15 Nisan 2024'te bu site artık var olmayacak." ifadeleri kullanıldı. Hobbes OS/2'de 1992 yılından kalma içerikler bile bulunabiliyordu.

Arşivdeki dosyalar şimdiden yedeklendi

Internet Archive'dan Jason Scott gibi isimler, Hobbes'ta tutulan dosyaların da güvende olduklarını ve daha şimdiden başka bir yere yedeklendiklerini ifade ederken, "Hobbes konusunda kimsenin endişelenmesine gerek yok. Hobbes işini hallettim." şeklinde bir paylaşım yaptı. Veriler korunacak olsa da internet tarihinin önemli bir noktasının kaybolması dikkate değer bir olay.

OS/2, DOS'un yerini alması için IBM ve Microsoft tarafından ortak olarak geliştirilmişti. Dönemine göre gelişmiş özellikleri olmasına rağmen bu işletim sistemi, Windows ile girdiği mücadeleyi kaybetmişti. IBM ve Microsoft daha sonra yollarını ayırmıştı. ATM'ler ve metro sistemleri gibi pek çok önemli sistem için OS/2 kullanılmıştı.