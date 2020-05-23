iOS 13.5’te Uygulamalara Erişimi Engelleyen Bir Hata Görüldü

Bundan iki gün önce iOS cihazları için yayınlanan yeni iOS 13.5 güncellemesini indiren bazı kullanıcılar, bazı uygulamalara erişememeye başladı. İşletim sistemi, kullanıcıların karşısına bir hata gösteriyordu.

ABD’li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde iOS işletim sistemli akıllı telefonları için yeni bir güncelleme yayınlamıştı. iOS işletim sistemini 13.5 sürümüne yükselten güncellemeyle cihazlara pek de fazla özellik eklenmese de içinde bulunduğumuz dönemi kolaylaştırmak adına birtakım yenilikler sunmuştu.

Ancak güncellemeyi iPhone cihazlarına indirip kuran bazı kullanıcılar telefonlarını normal şekilde kullanmaya devam ederken ciddi bir sorunla karşılaştılar. iOS işletim sistemi, kullanıcıların bazı uygulamalarını açmalarına izin vermiyordu. Üstelik açılmayan uygulamalar arasında YouTube ve WhatsApp gibi büyük uygulamalar da vardı.

Bazı uygulamalara erişim sağlanamıyor:

iOS tarafından bir şekilde engellenen bir uygulamayı açmak isteyen kullanıcıların karşısına "Bu uygulama artık sizinle paylaşılmamaktadır. Kullanmak için uygulamayı App Store’dan satın almalısınız." benzeri bir hata çıkıyordu. Kullanıcılar, bu hatayı ya uygulamanın App Store sayfasına giderek ya da ‘İptal’ seçeneğine basarak hatadan kurtulabiliyorlardı.

Kullanıcıların karşılaştığı bu sinir bozucu hatanın kaynağı henüz belli olmasa da bu konuda bazı tahminler bulunuyor. Bir tahmine göre hata, App Store’un iCloud Aile Paylaşımı’yla yaşadığı bir sorundan kaynaklanıyor. Hata, henüz Apple’ın Sistem Durumu servisinde de kendisini göstermedi.

Twitter ve çeşitli platformlarda sorun hakkında tartışan bazı kullanıcılar, sorunu uygulamayı silip tekrar yükleyerek çözdüklerini belirttiler. Ancak WhatsApp uygulamasına erişim sağlayamayan bir kullanıcıysanız elbette bu çözüm en son çareniz olmalı, zira WhatsApp’ta yedeklemediğiniz her şey uygulamayı kaldırdığınızda silinecektir.

Apple tarafından hatayla ilgili henüz bir açıklama gelmemiş olsa da bu hatayla karşılaşan bir kullanıcıysanız, verilerinizin yedeklendiği bir uygulamayı silip tekrar yükleyerek sorunu aşmayı deneyebilirsiniz. Aksi halde sizin için tek çözüm şu an için Apple tarafından yapılacak bir düzeltmeyi beklemek olacaktır.