iOS 14'te Google Hizmetlerine Erişmek Daha Kolay Hale Geldi

Birçok yeni özellikle birlikte geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 14'te widget'lar sayesinde Google hizmetlerine erişmek de çok daha kolay hale geldi. Bugün bir blog yazısı paylaşan Google, widget'ları ana ekranınıza nasıl ekleyebileceğinizi ve ne gibi kolaylıklar sunduğundan bahsetti.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, iPhone cihazları için en güncel iOS 14 işletim sistemini geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. Beraberinde birçok yeni özellik getiren iOS 14 güncellemesiyle birlikte artık sık kullanılan bazı Google uygulamalarına erişmek de daha kolay hale geldi. Bugün bir blog yazısı yayınlayan Google, iOS 14'teki bu kolaylıklardan bahsetti.

Bugünden itibaren cihazlarını iOS 14'e yükselten kullanıcılar, bilgileri daha hızlı bulmak için ana ekrana Google Arama Widget'ı ekleyebilecekler. iPhone veya iPad cihazlarda Chrome'u varsayılan tarayıcı uygulaması olarak ayarlamanın mümkün olduğunu söyleyen Google, ayrıca önümüzdeki günlerde Gmail'in de varsayılan e-posta uygulaması olarak ayarlanabileceğini belirtiyor.

iOS 14'te Google Arama Widget'ı nasıl eklenir?

iOS 14'te ana ekranınıza widget'lar ekleyerek uygulamalara daha hızlı erişebilir ya da bir bakışta bilgi alabilirsiniz. Bu noktada widget'ları ana ekranınıza ayarlamak için öncelikle Google uygulamasını App Store'dan indirmeniz gerekiyor. Ardından şu adımları takip edebilirsiniz:

iPhone veya iPad'inizin ana ekranına basın ve basılı tutun.

Widget galerisini açmak için sol üst köşedeki artı simgesine dokunun.

Google uygulamasını arayın ve dokunun.

Widget boyutunu seçmek için sağa / sola kaydırın.

"Widget Ekle" ye dokunun.

Widget'ı yerleştirin ve sağ üst köşedeki "Bitti" yazısına dokunun.

Chrome ve Gmail'i varsayılan tarayıcınız ve e-posta uygulamanız olarak ayarlayın:

Chrome'u varsayılan tarayıcınız olarak ayarlarsanız, başka bir uygulamadan bir bağlantı açtığınızda Chrome'da açılır. Benzer şekilde Gmail'i varsayılan e-posta uygulamanız olarak ayarladığınızda, web'deki bir e-posta simgesine her dokunduğunuzda Gmail uygulaması açılacaktır.

Chrome ve Gmail'i varsayılan tarayıcınız ve e-posta uygulamanız olarak ayarlamak için öncelikle bu uygulamaları mağazadan indirmeniz gerekiyor. İndirme işleminin ardından şu adımları izleyin:

Chrome

iPhone veya iPad'inizde "Ayarlar" uygulamasını açın, "Chrome" u görene kadar aşağı kaydırın ve üzerine dokunun.

"Varsayılan Tarayıcı Uygulaması" seçeneğine dokunun.

Chrome' u seçin.

Gmail

iPhone veya iPad'inizde "Ayarlar" uygulamasını açın, "Gmail" i görene kadar aşağı kaydırın ve üzerine dokunun.

"Varsayılan e-Posta Uygulaması" seçeneğine dokunun.

Gmail'i seçin

iOS 14'te Google Widget'larını ayarladığınıza göre bu özellikler hakkında neler düşündüğünüzü yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilir, bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için sitemizi takip edebilirsiniz.