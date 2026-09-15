Apple, iOS 27 güncellemesini dünya çapında resmen yayımladı. İşte bilmeniz gerekenler.

Apple, haziran ayında gerçekleştirdiği WWDC 2026 konferansında yeni nesil işletim sistemlerini resmen bizlerle buluşturmuştu. iPhone’larda kullanılacak iOS 27 güncellemesi de bunlardan biriydi. Geçtiğimiz haftaki iPhone lansmanında ie iOS 27’nin 14 Eylül’de çıkış yapacağı açıklandı.

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O gün geldi çattı. Apple, dün akşam TSİ 20.00 sularında iOS 27’yi dünya çapında desteklenen tüm iPhone modelleri için resmen yayımladı. Şu anda iOS 27’yi telefonunuza indirebiliyorsunuz.

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iOS 27 nasıl yüklenir?

Adım #1 : iPhone'u şarja takın.

: iPhone'u şarja takın. Adım #2 : Bir Wi-Fi ağına bağlanın.

: Bir Wi-Fi ağına bağlanın. Adım #3 : "Ayarlar" sayfasını açın.

: "Ayarlar" sayfasını açın. Adım #4 : "Genel" sayfasını açın.

: "Genel" sayfasını açın. Adım #5 : "Yazılım Güncelleme" bölümüne girin.

: "Yazılım Güncelleme" bölümüne girin. Adım #6: "iOS 27 Sürümüne Yükselt"e basın ve ardından "İndir ve Yükle" butonuna dokunun.

iOS 27 neler sunuyor?

iOS 27 güncellemesini eğer iPhone’unuz destek sunuyorsa direkt ayarlar kısmından indirebiliyorsunuz. iOS 27, önceki bir iki nesil kadar büyük bir güncelleme değil ancak yine de birçok yeniliğe sahip. Örneğin artık Siri, üretken yapay zekâ desteği kazanıyor ve çok daha akıllı hâle geliyor. Ancak Siri AI başta sadece İngilizce dili için sunulacak.

Bunlar dışında Liquid Glass tasarımının seviyesini ayarlama, fotoğraflarda gelişmiş yapay zekâ özellikleri, Kamera uygulamasına eklenen Visual Intelligence gibi yenilikler de yeni güncellemeyle geliyor.

iOS 27 tüm özellikleri için

iOS 27 destekleyen iPhone’lar için