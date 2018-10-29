iOS Cihazlardaki Gereksiz Dosyalar Nasıl Temizlenir?

Düşük depolama kapasitesine sahip iPhone ve iPad modelleri, kullanıcıları oldukça demoralize ediyor. Ancak bunu kontrol altında tutmanın bazı basit yolları var.

iOS cihazların depolama kategorisinde bulunan 'Diğer' kısmı, cihazın depolamasını neredeyse işgal ediyor. Peki bu 'Diğer' kısmı nedir de bu kadar yer kaplar? iOS cihazlardaki "Diğer" kısmı; uygulamaların hakkınızda edindiği bilgilerin, uygulamalarda kaydettiğiniz kişisel tercihlerinizin/ayarlarınızın, kayıtlı mesajlarınızın ve ses kayıtlarınızın depolamada kapladığı yere verilen ad olarak tanımlanıyor.

iOS cihazlarda gereksiz yer kaplayan "Diğer" bölümü nasıl temizlenir ve cihazda yer nasıl açılır bu yazımızda sizlere bunu anlatacağız.

iOS Cihazlarda "Diğer" Kısmını Temizleyerek Yer Açma

Ayarlar'ı açın. Genel sekmesine tıklayın. Depolama'ya tıklayın. Burada "Diğer" kısmının ve başka bölümlerin cihazınızda ne kadar yer kapladığını görebileceksiniz.

"Diğer" kısmının cihazımızda ne kadar yer kapladığını bulduk. Eğer "Diğer" kısmı ciddi anlamda hafıza işgal ediyor ve bundan kurtulmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edin.

Ayarlar'ı açın. Genel sekmesine tıklayın. Depolama'ya tıklayın. Ekranı aşağıya kaydırıp Safari'yi bulun ve üstüne tıklayın. İnternet Verileri'ne tıklayın. Ekranı aşağıya kaydırın, bütün internet verilerini sile tıklayın.

Depolamanın altındaki 'Diğer' bölümünün cihazınızda kapladığı alanın hatrı sayılır derecede azalmış olacağını siz de göreceksiniz. Daha da çok yer açmak için gereksiz mesajlarınızı, maillerinizi ve kullanmadığınız uygulamaları silerek cihazınızdan yer kazanabilirsiniz. Hâlâ cihazınızda yeterli yer olmadığını düşünüyorsanız, fotoğraflarınızı bulut ortamına yedeklemek için iCloud Drive paketi satın almanızı tavsiye ederiz.