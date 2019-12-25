Apple, daima gizlilik ve güvenlik ile övünen bir şirket olmuştur. Ancak bir Twitter kullanıcısı, Apple'ın iPhone'larındaki "Gizlilik" seçeneklerini, ilgili ayar sayfalarının karışıklığı nedeniyle yeterli bulmuyor. Bu içeriğimizde iOS'un ne kadar karmaşık bir gizlilik ayarına sahip olduğunu açıklıyoruz.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone'larda kullanılan işletim sistemi iOS'u genellikle güvenlik ve gizlilik özellikleri üzerinden pazarlıyor. Şirket, bulduğu her fırsatta iOS ve dolayısıyla da iPhone'ların, tüketicilerin güvenliğini önemsediği ve bunun şirket için de çok büyük bir öneme sahip olduğunu söylüyor. Ancak bir Twitter kullanıcısı, bu konuda Apple'a karşı haklı bir isyanda bulundu.

Matthew Green, Twitter'daki takipçilerine boş zamanlarında iPhone'larının "Gizlilik" menüsü içerisinde gezinmeleri ve buradaki ayarları detaylıca kontrol etmeleri gerektiğini söylüyor. Green'e göre iOS'un Gizlilik menüsü ciddi anlamda karışık ve bu karışıklık, sürekli gizlilikle övünen bir şirket için hiç de makul bir durum değil. Peki Green, iddialarında ne denli haklı?

Eğer bir iPhone sahibiyseniz, akıllı telefonunuzun "Ayarlar" bölümü altında yer alan "Gizlilik" seçeneğine hemen erişmeyi deneyebilirsiniz. Bu sayfaya eriştiğinizde ise karşınıza, çok sayıda seçeneğin çıktığını göreceksiniz. Bu seçenekler kimi zaman birbirinin aynısı bile olabiliyor. Buraya kadar her şey normal görünüyor olabilir ancak kullanıcılar, bu menülerden hangilerini kullanacaklarını bile bilmiyorlar. Bu da doğal olarak, Apple'ın gizlilikle ilgili reklamlarını tartışmaya açıyor.

Aslına bakacak olursak Apple, akıllı telefonlarına sunduğu Gizlilik menüsüne her seçeneği ayrı ayrı yerleştirmiş durumda. Çünkü bu sayfaya eriştiğinizde, hangi uygulamanın hangi verinize eriştiğini teker teker görüntüleyebiliyorsunuz. Ancak bu durum, beraberinde bazı karışıklıkları da getiriyor. Çünkü Gizlilik menüsünde yer alan seçeneklerden hangisini incelemeniz gerektiğini bir türlü anlayamıyorsunuz. Bu da söz konusu seçenekleri, tek tek incelemenize neden oluyor.

iPhone'ların sahip olduğu Gizlilik menüsünün en karmaşık seçeneği ise "Konum Servisleri". Bu seçeneğe dokunduğunuz zaman telefonunuzdaki tüm uygulamalar yeniden listeleniyor ve telefonunuza yüklediğiniz uygulamaların hangilerinin Konum Servisleri'ni kullandığını görüntüleyebiliyorsunuz. Üstelik bu ekran da ciddi anlamda karmaşık bir yapıya sahip ve bazı düzenlemelerin yapılması için ilgili uygulamaya erişmek gerekiyor.

Matthew Green, Apple'ın gizlilik konusunu bu kadar ön plana çıkarırken, ortaya daha iyi bir iş koyması gerektiğini söylüyor. Aslına bakacak olursak Green, genel olarak haklı çünkü pek çok kullanıcı, akıllı telefonunun Gizlilik menüsüne dahi girmiyor. Giren kullanıcılar da bu menünün tam olarak neye hizmet ettiğini anlayamıyorlar. Hal böyle olunca da kullanıcılar, akıllı telefonlarını adeta "rastgele" kullanıyorlar.