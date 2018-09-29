Telefonda Yer Kaplayan WhatsApp Yedekleri Nasıl Silinir?

Telefonlarımızda hali hazırda bulunan uygulamalar, oyunlar, fotoğraflar derken depolama büyük bir sorun haline gelebiliyor. Ancak bazı ufak tüyolarla yerden tasarruf etmenin yolları tabii ki var.

WhatsApp sohbet yedekleri, özellikle medyaları ve önemli konuşmaları saklayabilmek için oldukça kritik ancak bu yedekler zaten -eğer otomatik yedekleme özelliğiniz aktifse- düzenli olarak bulut servislerine aktarılıyor. Bu yüzden aynı yedekleri telefon hafızasında da tutmanın çok da anlamı yok ve hatta bu yedekleri temizlemek, depolama alanında tasarruf sağlayacağından kritik bir iş aslında.

Peki WhatsApp yedekleri nasıl temizlenir?

iOS için sohbet yedeği temizleme

iOS'da sohbet yedeklerini temizlemek için yapılması gerekenler oldukça basit. Ayarlar > Apple Kimliği > iCloud adımlarını takip edip Saklama Alanını Yönet sekmesi üzerinden WhatsApp yedeklerine kolayca ulaşabilirsiniz. Verileri Sil seçeneğini seçtiğinizdeyse WhatsApp sohbet yedeklerinizi temizlemiş olacaksınız.

Android için sohbet yedeği temizleme

Android cihazlarda ise veri silebilmek için Dosya Yöneticisi kullanmak gerekiyor. Telefonun dahili dosya yöneticisini kullanabileceğiniz gibi dilerseniz alternatif dosya yöneticisi uygulamalarına da göz atabilirsiniz. Depolama biriminde ya da kullanıyorsanız SD Kart klasöründe WhatsApp’ı bulduktan sonra Databases ya da Veri Tabanı olarak isimlendirilmiş dosya içine aktarılan yedekleri, üzerine uzun basılı tutup çıkan Sil seçeneğine dokunarak temizleyebilirsiniz.