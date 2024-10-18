Apple'ın salı günü tanıttığı yeni iPad mini 7'nin benchmark testi sonuçları ortaya çıktı.

Cupertinolu teknoloji devi Apple, A17 Pro çipiyle güçlendirilen ve Apple Intelligence özelliklerini destekleyen yeni iPad mini 7'yi duyurmuştu. Önümüzdeki haftalarda ilk müşterilerine ulaşması beklenen tabletin Geekbench erken performans testlerinin sonuçları ortaya çıktı. Bu sonuçlara göre yeni iPad mini performansını arttırmış gözüküyor.

Yeni iPad mini'nin Geekbench sonuçları, 8 GB RAM'i doğruluyor. Bir önceki nesilde 4GB olan RAM'in yükseltilmiş olması ise şaşırtıcı değil çünkü Apple daha önce de Apple Intelligence için en az 8GB RAM gerektiğini ifade etmişti.

İşlemci beş çekirdekli

Yeni iPad mini'de yer alan A17 Pro çip daha önce iPhone 15 Pro'da da karşımıza çıkmıştı. Öte yandan iPad mini 7'de yer alan konfigürasyonda 5 çekirdek tercih edilmiş. Bu sayı iPhone 15 Pro'da 6 idi. Bu da hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdek testlerinde telefonun daha yüksek puanlar almasını sağlıyor.

iPad mini 7, Geekbench tek çekirdek testinde yaklaşık 2800 puan alırken çok çekirdekte ise 6500 puana yaklaşmayı başarıyor. A15 Bionic çipli bir önceki modelin puanları sırasıyla 2100 ve 5400 puan bandındaydı. iPhone 15 Pro ise sırasıyla 2900 ve 7200 puana ulaşmayı başarmıştı.

Üç cihazın GPU benchmark sonuçlarına baktığımızda iPad mini 6'nın 20.200 puanda olduğunu görüyoruz. iPhone 15 Pro'nun puanı ise 20.700 olurken iPad mini 7 ise 25.600 puan almayı başardı.

Görünüşe göre iPad mini 7, 24 bin liralık fiyatının hakkını verecek bir cihaz olacak.