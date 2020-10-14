iPhone 12'ler, Çeşitli Ülkelerde Aynı Anda Sipariş Verilecek

Apple, bazı ülke pazarları için iPhone 12 ön sipariş ekranını hazır hale getirdi. İnternet sitelerinde yapılan bir güncelleme ise dikkatlerden kaçmadı. Çünkü Apple, bu yıl ilk kez iPhone 12'lerin ön siparişlerini yerel saate göre değil, eş güdümlü evrensel zamana göre başlatacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, hayranlarının uzunca bir süredir bekledikleri etkinliğini dün itibarıyla gerçekleştirdi. Şirket, bu etkinlik kapsamında da iPhone 12 ailesini tüketicilerle buluşturdu. Tüketiciler artık, yeni iPhone'larına sahip olmak için gün sayıyorlar. Ancak Apple bu yıl, ön siparişleri için farklı bir yöntem izlemeye karar verdi. Buna göre belirli ülkelerdeki tüm tüketiciler, iPhone 12 serisini aynı anda sipariş verebilecekler.

Apple, iPhone 12 serisinden önce genel olarak, her ülkenin yerel saatine göre hareket ediyordu. Tüketiciler, bulundukları ülkenin yerel saatiyle gece yarısı geldiğinde, yeni iPhone modelinin ön siparişini verebiliyorlardı. Ancak bu kez böyle olmayacak. Dünyanın dört bir yanından tüketiciler, aynı anda iPhone siparişi vermeye çalışacaklar.

Apple tarafından yapılan açıklamalara göre iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, bazı ülkelerde 16 Ekim Cuma günü itibarıyla ön siparişe açılacak. Tüketiciler, iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'e ise 6 Kasım itibarıyla erişebilecekler. Ayrıca az önce de belirtmiş olduğumuz gibi dünyanın dört bir yanından tüketiciler, bu akıllı telefona sahip olmak için aynı anda bilgisayar başına geçecekler.

16 Ekim Cuma günü belirlenen baz saat, eş güdümlü evrensel zamana göre (UTC) 12:00. Ancak farklı saat dilimlerinde olan bölgelerde bu saat, yerel anlamda değişiklik gösterecek. Örneğin ABD'deki bir tüketici (yerel saatle) saat 05:00'te, Almanya'daki bir tüketici ise (yerel saatle) saat 14:00'te iPhone 12'ye erişebilecek.

Peki bu durumda Türkiye için durum nasıl olacak?

Apple Türkiye, şu an için iPhone 12'nin ön sipariş takvimine dair bir açıklama yapmadı. Ayrıca sadece Türkiye değil, Hindistan ve Güney Kore gibi ülkelerde de bu tür bir açıklama yapılmadı. Ancak Apple, iPhone 12 modellerini diğer ülkelerde olduğu gibi 16 Ekim'de Türkiye pazarında ön sipariş için açacak olursa, tüketiciler bu akıllı telefona saat 15:00 itibarıyla erişebilecekler.