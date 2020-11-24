Picodi, iPhone 12 Pro satın almak isteyen, farklı ülkelerdeki tüketicilerin kaç gün çalışmaları gerektiğini araştırdı. Onlarca ülkenin dahil edildiği araştırmanın son sırasında, ne yazık ki Türkiye yer aldı. Araştırmaya göre ortalama maaş alan (3,035 TL) bir vatandaş, iPhone 12 Pro satın alabilmek için 103,8 gün çalışmak zorunda.

Daha çok indirim kuponlarını bir yerde toplamasıyla bilinen Picodi, zaman zaman çok konuşulan araştırmaların altına da imza atıyor. Yeni bir araştırmasının sonuçlarını açıklayan şirket, bu kez bir iPhone 12 Pro'nun hangi ülkede kaç gün çalışarak satın alınabileceğini ortaya koydu. Türkiye için oldukça can sıkıcı detaylar içeren araştırma, çarpıcı sonuçlarıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.

Apple, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamalarda, iPhone 12 Pro'nun fiyatının 14.999 TL olacağını açıklamıştı. Picodi, bu fiyat açıklamasının ardından onlarca ülkeyi kapsayan bir araştırma yaptı. Bu araştırma kapsamında da ülkelerdeki ortalama maaş miktarıyla iPhone 12 Pro'nun o ülkedeki bedeli oranlandı. Üzgünüz ancak Türkiye, araştırmaya dahil edilen ülkeler arasında son sırada yer aldı. Yani Türkiye'deki bir tüketici, iPhone 12 Pro satın almak için diğer ülkelerde yaşayanlardan çok daha fazla çalışmak zorunda.

Türkiye'de bir iPhone 12 Pro satın almak, 103,8 gün sürüyor

Picodi, araştırmanın ilk aşamasında Numbeo isimli küresel veritabanını kullandı. Veritabanında yer alan bilgilere göre Türkiye'deki ortalama maaş miktarı, 3.035 TL idi. Bu parayı önce günlük kazanca bölen Picodi ekibi, ardından bu sayede iPhone 12 Pro satın almak isteyen bir Türkün ne kadar çalışması gerektiğini buldu. Yapılan matematiğe göre Türkiye'de iPhone 12 Pro satın almak isteyen bir kişinin 103,8 gün çalışması gerekiyor. Araştırmada, bizim hemen üzerimizde yer alan Filipinler'deki bir tüketici ise bu akıllı telefonu, 88,2 günde satın alabiliyor.

Picodi tarafından yapılan araştırmaya göre iPhone 12 Pro satın alma konusunda en iyi olan ülkeler, sırasıyla İsviçre, ABD ve Avustralya. Buna göre İsviçre'deki bir tüketici, sadece 4,4 günlük kazancı ile bir iPhone 12 Pro sahibi olabiliyor. ABD'deki bir tüketici, iPhone 12 Pro'yu 6,1 günde satın alırken Avustralya'daki bir tüketici içinse bu süre, 6,6 gün olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, Almanya'daki bir tüketicinin iPhone 12 Pro alması için 9,7 gün çalışması gerekirken bir İtalyan, bu telefona 18,3 günde sahip olabiliyor.

Türkiye, geçtiğimiz yıl daha az çalışarak iPhone 11 Pro satın alabiliyordu

Picodi, aynı araştırmayı 2019 yılında, iPhone 11 Pro için de gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz yıl yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki ortalama bir vatandaş, 89,1 gün çalışarak iPhone 11 Pro sahibi olabiliyordu. Numbeo, geçtiğimiz yıl Türkiye için ortalama maaş miktarını 2.593 TL olarak açıklamıştı. Ayrıca iPhone 11 Pro'nun fiyatı da 10.999 TL olarak belirlenmişti. 2020'de değişen koşullar, Türkiye'deki Apple hayranlarını daha çok çalışmak zorunda bırakmış durumda.

İşte yapılan araştırmaya göre farklı ülkelerde iPhone 12 Pro almak için çalışılması gereken günler

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