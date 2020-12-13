iPhone 13'lerin Normal Tarihinde Tanıtılacağı İddia Edildi

Sektörün en güvenilir Apple uzmanlarından biri olan Ming-Chi Kuo, iPhone 13 ailesinin normal tanıtım tarihinde, 2021 Eylül'ünde tanıtılacağını iddia etti. Apple, bu yıl pandeminin de etkisiyle aksayan üretimler nedeniyle tanıtımı ekim ayına ertelemek zorunda kalmıştı.

Normal şartlar altında yeni iPhone modellerini her yılın eylül ayında tanıtan Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, bu yıl planlarda değişikliğe giderek yeni iPhone 12 ailesini 13 Ekim tarihinde tanıtmıştı. Küresel salgın ve beraberinde gelen üretim aksamaları, ABD'li şirketin planlarda değişikliğe gitmesinin en büyük nedeni olarak biliniyor.

Yeni bir rapor ise tanıtım tarihinde yaşanan bu gecikmenin yalnızca 2020 yılına özel olduğunu ve gelecek nesil iPhone'ların normal tarihinde, eylül ayı içerisinde tanıtılacağını gösteriyor. Bu da iPhone 13 ailesiyle tanışmaya yalnızca 9 ay uzaklıkta olduğumuz anlamına geliyor.

iPhone 13'ler A15 yonga setiyle donatılacak:

İddialar, sektörün en güvenilir Apple uzmanlarından biri olan Ming-Chi Kuo'dan geliyor. Bir yatırımcı notunda Kuo, Apple'ın iPhone 13 ile birlikte iPhone 12'den önce kullandığı üretim programına geri döneceğini söyledi.

Kuo ayrıca, iPhone 13 serisinin Apple tarafından tasarlanan ve birkaç ay önce piyasaya sürülen iPhone'lara gücünü veren A14 yonga setini temel alan yeni bir A15 yonga setiyle birlikte geleceğini de belirtti.

Zamanlama her şeydir:

Haftalarca süren söylentilerden sonra Apple, iPhone 12'lerin piyasaya sürülmesinde gecikme olacağını geçtiğimiz temmuz ayında doğrulamış ve tedarik zincirinde meydana gelen sorunlar nedeniyle iPhone 12 ile iPhone 12 Pro'nun, iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'ten üç hafta önce satışa çıkacağını açıklamıştı.

Bu aşamada iPhone 13 serisinin kendisi hakkında pek bir şey duymadık fakat dört telefondan oluşacağına dair söylentiler mevcut. Bununla birlikte serideki bazı cihazların ya da tamamının, 120 Hz ProMotion ekran teknolojisine sahip olacağı da iddia ediliyor.