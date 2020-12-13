Xiaomi, Mi 11'i Önümüzdeki Hafta Tanıtabilir

Xiaomi, bir süredir gelen fotoğraflar ve ortaya çıkan detaylarla gündemi hayli meşgul eden ve merakla beklenen yeni amiral gemisi Mi 11'i, önümüzdeki hafta tanıtmayı planlıyor olabilir.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin heyecanla beklenen yeni amiral gemisi Mi 11'e dair artık neredeyse her şeyi biliyoruz. Telefon ile ilgili hem tasarımını hem de teknik detaylarını ortaya çıkaran pek çok bilgi paylaşılmış olsa da, henüz resmi tanıtımı gerçekleşmedi.

Xiaomi, Qualcomm'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni yonga seti Snapdragon 888'le çıkacak ilk telefonun kendi amiral gemisi Mi 11 olacağını da açıklamış, bu da Mi 11'e dair heyecanı biraz daha arttırmıştı. Ancak yapılmayan tek açıklama, telefonun resmi tanıtımının ne zaman yapılacağıydı.

Tüm Xiaomi takipçilerinin gözleri gelecek bu yeni haberde iken Xiaomi Nijerya'nın Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım, akıllara Mi 11'in tanıtımını getirdi. Bugün yapılan paylaşımda, 3 gün sonra duyurulacak yeni bir 'şeyin' haberi veriliyor ancak bunun ne olduğuna dair net bir açıklama yok.

Yine de heyecanla beklenen bir telefon olduğunu ve Xiaomi'nin de Aralık ayının başında Mi 11 için 'çok yakında' vurguları yaptığını düşünürsek, 16 Aralık günü yeni amiral gemisi Mi 11'in resmi olarak tanıtılması muhtemel görünüyor.

Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro'nun bilinen özellikleri neler?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, her iki modelin de gücünü Snapdragon 888 yonga setinden alacağını artık biliyoruz. Bunun dışında resmi olmayan bilgilere göre Mi 11 ve Mi 11 Pro'da sırasıyla 4780 mAh ve 4970 mAh'lik bataryalar yer alacak ve her iki cihaz da 55 W hızlı şarj desteği ile gelecek.

Yeni Mi 11 ve Mi 11 Pro ile ilgili detaylı tüm bilgileri, çok yakında gerçekleşmesi beklenen tanıtımından sonra detaylı olarak sizinle paylaşacağız. Şimdilik hep birlikte 16 Aralık'ı beklememiz gerekecek gibi görünüyor.