iPhone 14 Pro ile birlikte hayatımıza girecek olan yeni 'Dynamic Island' adlı delikli ekran bildirimleri özelliği, Xiaomi hayranı geliştiriciler tarafından kopyalandı. Ancak özelliği sunan Xiaomi teması henüz resmi olarak yayınlanmadı.

Apple, 7 Eylül günü gerçekleştirdiği etkinlikte yeni iPhone 14 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Şirket, Pro serisinde Android telefonların yıllardır takip ettiği delikli ekran tasarımını benimsediğini gösterdi. Fakat Android üreticilerden farklı olarak, “Bugüne kadar neden yapılmadı?” dedirten ‘Dynamic Island’ özelliğini de paylaştı.

Apple, yeni iPhone 14 Pro serisinde delikli ekranında kameralarının olduğu bölümü, şekilden şekle giren bir bilgi ekranı olarak kullanacağını gösterdi. Arayüz tasarımı, pek çok kişinin beğenisini toplarken, Android telefonların bu özelliğe kavuşması içinse haliyle büyük bir talep oluştu. Şu ana kadar hiçbir Android telefon üreticisinden bu konuda bir açıklama gelmezken, en sonunda kullanıcılar harekete geçti.

iPhone 14'ün en sevilen özelliği, Android telefonlara taşınıyor:

iPhone 14 Pro'lardaki Dynamic Island özelliği.

Android’in esnekliği ve serbestliği sayesinde Xiaomi geliştiricileri, iPhone 14 Pro serisinde bulunacak özelliği özel bir temayla Xiaomi telefonlara taşıdı. Xiaomi MIUI arayüzüne 'Grumpy UI' adlı özel bir temayla taşınan ‘Dynamic Island Style Notifications’ özelliği, telefonda şu şekilde gözüküyor:

Yukarıdaki temayı Xiaomi telefonunuzda kullanmak istiyorsanız, şu anda bir süre daha beklemek zorunda olacaksınız. Zira tema, henüz Xiaomi’nin tema mağazasına henüz gelmedi. Geliştirici, temanın henüz Xiaomi yetkilileri tarafından incelenmekte olduğunu belirtti. Bununla birlikte temayı APK olarak indirseniz bile belirsiz bir süreliğine şu anlık yalnızca Çince kullanabileceksiniz.