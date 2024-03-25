Apple'ın iPhone 15 için yayımladığı yeni reklam filmi, tartışmaların odak noktasına oturdu. Çünkü Apple, bu reklam filminde ilk kez 2017'de tanıttığı Face ID'yi gösteriyordu. Eski bir özelliğin iPhone 15 için pazarlama materyali olarak kullanılması, tepki çekti.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son dönemlerde yayımladığı reklam filmleriyle haberlerimize sık sık konu oluyor. Şirket, birkaç gün önce yayımladığı bir reklam filminde iPhone 15'in 128 GB'lik depolama alanına atıfta bulunmuş, tepkilerin odağına yerleşmişti.

Şirket şimdi, yine benzer bir hamle yaptı. Bu kez de ilk kez 2017 yılında, iPhone X ile hayatımıza giren Face ID teknolojisinin reklamı yapıldı. Reklam filminde vurgulanmak istenen şeyse Face ID ile bir iPhone'un sadece sahibi tarafından açılabileceğiydi. Gelin hep birlikte, iPhone 15 için yayımlanan yeni reklam filmine bakalım.

İşte Apple'ın yeni iPhone 15 reklamı

Firmalar, piyasaya sürdükleri yeni cihazların reklamını yaparken, genel olarak yeni özelliklere odaklanıyorlar. Mesela Samsung, bunu çok iyi yapan şirketlerden biri. Samsung Galaxy S24 ailesinin Galaxy AI özellikleri, yeni reklam filmlerinde yüzümüze yüzümüze çarpılıyor. İş Apple'a geldiğinde ise 2017 yılında tanıtılmış bir özelliğin, yeniden gündem hâline getirilme çabası ile karşılaşıyoruz.

Belki de Apple, pazarlama stratejisini bu tartışmalar üzerinden inşa etmiştir. Neticede insanlar, bu reklamları gördükçe Apple'ı konuşacak, tartışacaklar... Apple'ın buna pek ihtiyacı olmasa da "reklamın iyisi, kötüsü olmaz" anlayışı reklam sektöründe varlığını sürdürüyor.