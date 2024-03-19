Apple, iPhone 15 için yeni bir reklam filmi yayımladı. Bu reklam filmi, oldukça anlamsızdı. Çünkü reklamın teması, telefonun 128 GB'lik depolama alanına atıfta bulunuyordu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 15 serisi ile ilgili yeni bir reklam filmi yayımladı. Reklam filmi, açık konuşmak gerekirse neredeyse kullanıcılarla dalga geçiyordu. Tamam da bu reklam filmini neden böyle sert eleştirdik?

Apple'ın yeni iPhone 15 reklamında, telefonun depolama alanına odaklanıyor. Bir kullanıcı, telefonunda yer açmak için galerisinde temizlik yapmaya hazırlanıyor. Ancak telefonun iPhone 15 olduğunu vurgulayan reklamda, galeri temizliğine gerek olmadığı çünkü yeterli kapasitenin sunulduğu ifade ediliyor. Merak edenler için iPhone 15'te 128, 256 ve 512 GB depolama alanına sahip seçenekler sunulduğunu söyleyelim.

İşte iPhone 15 için hazırlanan reklam filmi:

Apple'ın resmî YouTube kanalında paylaşılan reklam filminin açıklamasında da "128 GB'den başlayan depolama alanına sahip iPhone 15" ifadesine yer veriliyor. Evet, iPhone 15 gerçekten de iyi bir akıllı telefon ancak bu akıllı telefonu reklam edecek şey, 128 GB'den başlayan depolama alanı sunuyor olması mı?

Neticede 128 GB depolama alanı, artık neredeyse en ucuz telefonlarda bile bir standart hâline geldi. Sizler için Türkiye'deki en popüler teknoloji perakendecilerinden birinin internet sitesine girip baktık. En ucuz telefonlardan bir tanesinin Casper M35 olduğunu gördük. 5.499 TL karşılığında satın alabileceğiniz bu akıllı telefonda 128 GB depolama alanı sunuluyor. Koskoca Apple'ın, bugün 58.499 TL'ye sattığı iPhone 15'te 128 GB'lik depolama alanına atıfta bulunuyor olması, büyük bir pazarlama hatası olarak yorumlanabilir...