Sorunun iOS sürümüyle, araçlarla, kablolarla veya direkt olarak iPhone 15 ailesiyle ilgisi olabilir. Orijinal kablo kullanımı bazı kullanıcıların problemini çözerken bazılarınınkini çözememiş.

Apple’ın birbirinden karışık inceleme puanlarıyla karşımıza çıkardığı iPhone 15 ailesi, beraberinde köklü diyebileceğimiz değişikliklerle geldi. Elbette bunlardan en büyüğü, artık “şükür“ diyecek hâle geldiğimiz type-c girişi. Fakat görünen o ki uzun yıllar lightning girişiyle ilerlemiş olan serüvenimizdeki bu keskin geçiş, beklendiği kadar kolay olmuyor.

Zira bazı kullanıcılar, iPhone aksesuarlarını kullanmak istediğinde problem yaşayabiliyor. Spesifik olarak son günlerde yaygın olarak karşılaşılan CarPlay sorununa değineceğiz. Kablolu kullanımda algılama problemleri yaşayan bu sorun, daha önceki lightning girişli iPhone modellerinde yok denecek kadar az görünüyordu.

iPhone 15’ler, Type-C kabloları konusunda seçici.

Bildiğimiz üzere type-c girişlerini yeni yeni araçlarda görmeye başladık. Bunlar haricinde önceki modeller, type-a çıkışına sahip. iPhone 15 ise iki tarafı da type-c olan bir kabloyla geliyor. Ellerindeki (type-a’dan type-c’ye) kabloları kullanan kullanıcılar, telefonu arabaya bağladıklarında cihazın şarj olduğunu fakat CarPlay’in olmadığını görüyorlar.

Bayide çalışan bir kullanıcı, farklı araçlarla da bu denemeyi yapmış ve hepsinde aynı sonucu almış. Fakat Apple tarafından verilen kabloyu kullandığında CarPlay sorunsuz çalışmış. Fakat başka bir kullanıcı için Apple’ın kablosu da işe yaramazken şaşırtıcı şekilde farklı type-a / type-c kabloları çalışmış. Konu bu hâle gelince de sorunun iPhone’da mı, arabada mı yoksa kabloda mı olduğunu anlaması güç oluyor. Elbette iOS 17’den kaynaklanması da muhtemel.

VPN açıldığında CarPlay’in çalışmadığını, kapatıldığında ise çalıştığını söyleyen bir kullanıcı da bulunuyor. Problemin nasıl bir çözümle ortadan kalkacağını hep birlikte göreceğiz.