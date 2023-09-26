Apple'ın çiçeği burnunda iPhone 15 serisi, bu kez de Pro modellerin "renk değiştirmesiyle" gündemde. Konuya, resmî destek sayfası üzerinden açıklık getiren Apple, tartışmalara son noktayı koymuş oldu.

iPhone 15 modelleri ile birlikte ikonik Lightning portuna veda eden Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni iPhone'lar üzerinden dönen yalan yanlış haberlerle baş etmek zorunda. iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerin titanyum çerçevesinin renk değiştirdiği iddiaları gibi...

Pro modellerde titanyum elementini kullanan Apple, bu sayede çok daha hafif ve ayrıca çok daha sağlam telefon üretmeyi amaçlamıştı. Her ne kadar iPhone 15 Pro Max bükülme testleri sırasında arka camının kırılmasıyla sınıfta kalsa da cihazların titanyum çerçeve, içerisindeki hayati birimlere zarar gelmesini engelliyor. Ancak titanyum kullanmanın başka bir bedeli var: Oksidasyon!

Konuyu yeni öğrenip merak edenler için iPhone 15 Pro'ların çerçevelerinde yaşandığı söylenen "renk değişimi" şöyle görünüyor:

Evet biraz kirli bir görüntü ama rengin özellikle ten temasının yoğun olduğu bölgelerde değişmiş gibi görünmesi bize ilk ipucuyu veriyor.

Konu hakkında çeşitli sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar yanıltıcı ifadeler içeriyor:

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Evet, Apple konu hakkında resmi destek sayfası üzerinden bir açıklama yaptı ama bu açıklamanın "kılıf kullanımı" ya da var olan "rengin değişmesi" ile hiçbir ilgisi yok. Eğer takip ettiğiniz haber kaynakları teknolojiyi doğru takip etmiyorsa, ne yazık ki yanıltıcı bilgiler aldınız. Gelin, birlikte düzeltelim.

iPhone 15 Pro'ların rengi neden değişiyor?

Teorik olarak görüntülerdeki aslında bir renk değişimi değil ve oluşma nedeni, çerçevedeki titanyumun elimizden bulaşan yağlar sebebiyle "oksidasyona" uğraması. Ancak bu oksidasyon da kalıcı veya pas gibi hasar verici seviyede değil.

Asılsız haberlerdeki yanılgıya neden olan "kılıfsız kullanım" uyarısı ise bugüne kadar satışa sunulmuş tüm iPhone modelleri için telefonların çizilmeye, toza ve kire karşı korunmaları için yapılıyor.

Bu arada söylemiş olalım, renk değişimi konusu Apple'ın telefonu piyasaya sürdükten sonra fark edip "aaa, tüh, öyle mi oluyormuş ya" dediği bir konu değil, bilinçli olarak yapıldı :)

Apple da iPhone 15 Pro ve Pro Max'teki renk değişiminin sebebini şöyle açıklıyor;

"iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için cildinizdeki yağ, dış bandın rengini geçici olarak değiştirebilir. iPhone'unuzu yumuşak, hafif nemli, tüy bırakmayan bir bezle silmek orijinal görünümünü geri kazandıracaktır."

Bu açıklama şimdilik sadece Apple'ın ABD pazarı için İngilizce olarak yayınladığı destek sayfasında mevcut. Aynı sayfanın Türkiye pazarı için olan Türkçe versiyonunda ise iPhone 15'lerdeki renk değişimi ile ilgili ek bilgi yer almıyor.

Aynı destek sayfasından da görebileceğiniz üzere "kılıfsız kullanım" uyarısı, sadece iPhone 15'lerin değil tüm iPhone'ları toz kir ve çizilmeye karşı korunması üzerine yapılıyor. Elbette hem iPhone 15 Pro'yu hem de diğer tüm iPhone'ları eğer çizilmeleri göze alıyorsanız kılıfsız da kullanabilirsiniz.

iPhone 15 Pro'nun rengi düzelsin diye sakın alkollü ıslak mendil, çamaşır sulu ya da deterjanlı bez kullanmayın!

Apple'ın iPhone temizleme konusunda önemli bir uyarısı daha var: "iPhone'unuzda parmak izine dayanıklı oleofobik (yağ tutmayan) kaplama bulunur. Temizlik ürünleri ve aşındırıcı malzemeler bu kaplamayı azaltır ve iPhone'unuzu çizebilir."

Ayrıca Apple, titanyum kullandığı kasalarda ise söz konusu "oleofobik" kaplama yer almıyor. Titanyum yüzey, vücudumuzdan bulaşan yağı o bölgede tuttuğu için gerçekleşen zararsız oksidasyon, rengin farklı görünmesine yol açıyor. Nemli bez ise bu yağı titanyum yüzeyden kaldırınca renk eski haline geri dönüyor.