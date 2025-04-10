Van'da yaşayan bir vatandaş, 70 bin TL değerindeki midibüsünü iPhone 15 Pro ile takas etti.

Dolar kuru ve vergiler gibi nedenlerden dolayı iPhone fiyatları ülkemizde ciddi anlamda yüksek hâle gelmiş durumda. Standart bir son nesil iPhone modeli 70 bin TL civarlarıdnan başlıyor, Pro modeller 120 bin TL’nin bile üzerine çıkabiliyor.

Tabii sürekli zam gelmesi gibi durumlar, iPhone’ların satılırken de de değerini pek kaybetmemesine neden oluyordu. Bu da bazı ilginç manzaraları ortaya çıkarıyor. Van’da yaşanan bir olay da bunun son örneği. İki vatandaş, ilginç bir takas için iPhone kullandı.

iPhone 15 Pro, midibüsle takas edildi

Van’da yaşayan Teoman Özçobanoğlu, 2000 model bir midibüsü artan masrafları nedeniyle satışa çıkardı. Uzun bir süre satamadıktan sonra ise ilginç bir yol izleme kararı aldı. Açıklamasın, telefon takası yapabileceğini ekledi.

Sonrasında ise teklifler gelmeye başladı. Nihayetinde Özçobanoğlu, midibüsü bir iPhone 15 Pro ile takas etti. Midibüsün değeri 70 bin TL civarıydı. iPhone 15 Pro da bu fiyat civarlarından satılıyor. Özçobanoğlu, açıklamasında aracıyla toplu taşıma yaptığını, şimdi ise “ekmek teknesini” bir iPhone karşılığında verdiğini ifade etti. Sigortaların ve masrafların çok arttığını söyleyen Özçobanoğlu, parasını çıkartmadığı için satma kararı aldığını da ekledi.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu olay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve birçok kullanıcının dikkatini çekti. Aslında ilk kez böyle bir şey görmüyoruz. Geçen sene bir kişi, Toros aracını iPhone 16 Pro Max ile takas etmişti.