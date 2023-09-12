iPhone 15 Pro'da bulunacağı söylenen aksiyon tuşu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mark Gurman ile ünlü kılıf üreticisi Spigen, aksiyon tuşunun fotoğrafını paylaştı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone 15 lansmanına artık saatler kaldı. Birkaç saat sonra, iPhone 15 ailesi ile birlikte Apple'ın en yeni ürünleriyle resmen tanışacağız. Etkinlik büyük bir heyecanla beklenirken gelen bir son dakika haberi, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'i bekleyenlerin en çok merak ettikleri sorulardan bir tanesini yanıtlıyor.

iPhone 15 Pro ile iPhone 15 Pro Max, yılın başından beri ses açma butonundaki değişiklikle gündemde. iPhone'ları bilirsiniz, ses kontrolü için yan panele monte edilmiş bir butonla donatılır. Ancak bunun bu yıl değişeceği söyleniyordu. Ming-Chi Kuo ve Mark Gurman gibi deneyimli analistler, Pro modellerde yeni bir "aksiyon tuşu" bulunacağını, bu özelleştirilebilir tuşun istenirse ses, istenirse de diğer işlevler için kullanılabileceğini söyleyip durdular.

iPhone 15 Pro modellerinde aksiyon tuşu bulunacağı kesinleşti!

Dünyanın en bilindik kılıf üreticilerinden bir tanesi olan Spigen, eski adı Twitter olan X'te bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda iPhone 15 için yeni kılıfını gösteren şirket, özellikle de aksiyon tuşunun bulunacağı yeri göstererek "bir şeyler farklı" ifadesini kullandı. Ayrıca; dakikalar önce yeni bir makale yayınlayan Mark Gurman da aksiyon tuşunun Pro modellerde bulunacağını dile getirdi.

Aksiyon tuşu, sık sık aksi iddialarla karşı karşıya kalan özelliklerden bir tanesiydi. Hatta Ming-Chi Kuo, konuyla ilgili son açıklamasında Apple'ın bu özellikten vazgeçtiğini çünkü tedarik sorunları yaşanacağını söylemişti. Geldiğimiz son noktada, Apple her şeye rağmen aksiyon tuşuna geçiş yapmış gibi görünüyor. Birkaç saat sonra, tüm bunlar kesinleşmiş olacak...

iPhone 15 Pro özellikleri için: