iPhone 15 Pro ile iPhone 15 Pro Max'te kullanılacak yalancı tuşlarla ilgili bir patent ortaya çıktı. Bu patent, tuşların birden çok işlev için kullanılabileceğini gözler önüne seriyor.

Deneyimli bir Apple analisti olarak bilinen Ming-Chi Kuo, iPhone 15 Pro ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı bir kez daha gündeme getirmişti. Ekim ayında yaptığı açıklamaları yineleyen Kuo, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te fiziksel tuş bulunmayacağını öne sürmüştü. Söz konusu iddiaların gerçek olduğunu düşündüren yeni gelişmeler yaşanmış durumda.

Apple'ın iPhone 15 ailesinde yapacağı değişikliklerle ilgili yeni bir patenti ortaya çıktı. Bu patent, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te kaldırılacak tuşlar yerine gelecek teknolojinin nasıl çalışacağını gösteriyor.

iPhone 15 Pro modelleri, tek butonla birden fazla özellik sunacak

Patentte yer alan bilgiler, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'teki "yalancı tuşların" hem ses hem de telefonu açıp kapamak için kullanılacağını gözler önüne seriyor. Bununla birlikte, kullanıcının bu butonlara dokunma şiddeti, telefonun çalışma hızını etkileyecek. Örneğin kullanıcı ses açma tuşuna hafif bir şekilde dokunursa, telefonun sesi yavaş yavaş yükselecek. Sert bir kuvvet uygulandığında ise telefonun sesi direkt maksimum seviyeye yükselecek.

Bu patent, yeni iPhone modellerindeki güç tuşunun birden çok işlev için kullanılabileceğinin açık bir göstergesi. Ancak bu noktada netleşmiş hiçbir şey yok...

iPhone 7, 8 ve SE'deki 'yalancı tuş' geri dönüyor

Hatırlayan okurlarımız olacaktır; Apple, iPhone 5 ve iPhone 6 serisinde fiziksel ana ekran tuşu kullanıyordu. iPhone 7'de ise bu durum değişti ve "solid-state-button" ismi verilen yeni bir sisteme geçildi. Bu yeni sistem, telefonlardaki fiziksel tuşu kaldırıyordu. Bunun yerine tuş gibi görünen cam ve bunun altına yerleştirilen "Taptic Engine" isimli titreşim motorları tercih edilmişti. Kullanıcı, tuş gibi görünen bölüme dokunduğunda titreşimli geri bildirim alıyordu. Apple analisti, işte bu sistemin iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te yer alacağını iddia ediyor. Yani fiziksel bir tuş olmayacak, ancak tuş gibi görünen dokunmatik bir alan yer alacak.

Ming-Chi Kuo'nun geçmişteki iddialarının gerçekleşme yüzdesini göz önünde bulunduracak olursak; iPhone 15'in Pro modellerinin tuşsuz olma olasılığının yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Kuo'ya göre fiziksel tuşları olmayan iPhone tüketicilerden kabul görürse, yeni tasarım sonraki iPhone modelleri ile iPad gibi çeşitli ürünlerde kullanılacak. Bu arada, aynı analistin iPhone 15 ailesi ile ilgili bir başka iddiasının da USB Type-C olduğunu söyleyelim. Bu şaşırtıcı olmayacak çünkü Avrupa Birliği, Apple'ın USB Type-C'ye geçmesi konusunda bir karar aldı. Kuo'ya göre USB Type-C ile fiziksel tuşu olmayan tasarım, iPhone 15'teki en büyük yenilikler olarak karşımıza çıkacak.