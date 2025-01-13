Apple'ın bu yıl SE serisini yeniden markalayarak piyasaya süreceği iPhone 16E'nin beklediğimizden de erken geleceği ortaya çıktı.

Sızan bilgilere göre “Roma” kod adıyla anılan yeni bir model, bu yılın başlarında gerçekleşmesi beklenen bir Apple etkinliğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bahsi geçen etkinlik muhtemelen Mart ayında düzenlenecek ancak Apple’ın önceki takvimlerine göre Mayıs ayı da ihtimaller arasında.

Yeni modelin, uzun zamandır beklenen yeni iPhone SE modeli olduğu iddia ediliyor. Normal şartlarda iPhone SE 4 adıyla gelmesini beklediğimiz yeni modelin adı son raporlara göre “iPhone 16E” olarak değiştirilmiş durumda. Bu yeni telefonun iPhone 14’e benzeyeceği ancak daha modern bir tasarımla geleceği söyleniyor.

iPhone 16E Mart ayında tanıtılabilir

Dahası iPhone 16E’nin teknik özellikleri de dikkat çekiyor. Telefonun 8 GB RAM ile donatılacağı ve Apple’ın geliştirdiği yeni yapay zekâ teknolojisi Apple Intelligence'ı destekleyeceği ifade ediliyor. Bu da telefonun sadece ekonomik bir iPhone alternatifi değil, aynı zamanda performans açısından iddialı bir model olacağını gösteriyor.

Yeni iPhone’un fiyatının artabileceği konuşulsa da uzun zamandır güncellenmeyen SE serisinin bu modelle birlikte büyük talep görmesi bekleniyor. Yeni iPhone 16E’nin seri üretime hazırlandığı, dolayısıyla tasarım ve test aşamalarının sonuna gelindiği söyleniyor.

Peki siz iPhone 16E ülkemizde hangi fiyatla satışa çıkarsa satın almayı düşünürdünüz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.