iPhone 16E, SE serisinden farklı olarak daha güçlü özelliklere sahip olacak. Yeni model, OLED ekran ve Face ID ile geliyor.

Yeni iPhone artık SE adıyla anılmayacak gibi görünüyor; yerine iPhone 16E adı kullanılacak. Apple’ın yeni akıllı telefonu iPhone 16E, SE serisinden ayrılarak daha üst düzey bir model olarak karşımıza çıkacak. Yeni modelin özelliklerine dair ise bazı bilgiler sızdırıldı ve iPhone 16E hakkında daha fazla detay gün yüzüne çıkmaya başladı.

Apple, iPhone 16E modelinde değişikliğe giderek SE serisinden farklı bir yol izliyor. iPhone 16E'nin çıkış tarihiyle ilgili söylentiler ise, nisan ayında raflardaki yerini alabileceğini ortaya çıkardı.

iPhone 16E özellikleri neler olacak?

iPhone 16E, ekran boyutu ve tasarım açısından iPhone 14’le benzerlik gösteriyor. 6.06 inç büyüklüğünde FHD+ LTPS OLED ekranla donatılan telefon, 60 Hz yenileme hızı ve Face ID gibi SE serisine yeni eklenen özelliklere sahip. Yeni model düz metal çerçeve, suya dayanıklılık ve tek arka kamera gibi özellikler sunuyor.

Donanım tarafında ise Apple A18 işlemcisiyle önemli bir yükseltme yapılıyor. Apple A18 işlemci iPhone 16E’nin, iPhone 14’ten daha güçlü olmasını sağlıyor olacak. Aynı zamanda iPhone 16E’nin fiyatının 499 dolar civarında olabileceği belirtiliyor. Face ID, OLED ekran ve güçlü işlemci gibi pek çok öne çıkan özelliklere sahip olabileceği vurgulanıyor. Telefon ayrıca 8GB RAM ile Apple Intelligence desteği sunuyor olacak.