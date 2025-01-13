Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone 17 serisinin amiral gemisi iPhone 17 Pro ile birlikte 12MP kameralar artık tarih oluyor.

Apple'ın son yıllardaki yeni iPhone modelleri çoğunlukla yenilik sunmamalarıyla eleştiriliyor. Bu yılki iPhone 17 serisinde yer alacak iPhone 17 Pro'nun bu algıyı kırması bekleniyor ve görünen o ki bunu kameralarıyla yapacak.

İddialara göre iPhone 17 Pro ile Apple 12MP kameraları tamamen terk edecek. İlk sızıntılar, yalnızca iPhone 17 Pro Max'in telefoto lensinin 48MP çözünürlüğe yükseltileceğini öne sürüyordu ancak güvenilir kaynaklardan biri olan Digital Chat Station, her iki iPhone 17 Pro modelinde de telefoto lenslerin 48MP olacağını iddia ediyor. Bu yenilik ile birlikte uzaktaki nesneleri çekerken daha keskin ve detaylı görüntüler elde edilebilecek.

Arka ve ön kameralarda ciddi yükseltmeler olacak

Apple’ın ön kamera performansında da büyük bir sıçrama yapması bekleniyor. iPhone 17 Pro modellerinin, 12MP çözünürlüklü TrueDepth ön kameralarını 24MP’ye yükselteceği belirtiliyor.

48MP geniş ve ultra geniş lensler, iPhone 17 Pro modellerinde aynı şekilde korunacak gibi görünüyor. Bu durumda her iki model de üç adet 48MP arka kamrea ve bir adet 24MP ön kamera ile gelecek.

Apple, yalnızca kameralarla değil, tasarımda da değişikliklere hazırlanıyor. iPhone 17 Pro modellerinin titanyum çerçeve yerine alüminyum çerçeve ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca yeni işlemci, Apple tasarımı modem ve Face ID sistemindeki yeniliklerle Dinamik Ada'nın boyutunun küçültülmesi olası yenilikler arasında.

Peki sizin iPhone 17 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.