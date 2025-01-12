Apple'ın bu yıl iPhone 17 serisi ile piyasaya süreceği iPhone 17 Air'in inceliği ortaya çıktı.

Apple’ın merakla beklenen yeni iPhone 17 serisinde yer alacak olan iPhone 17 Air, en ince iPhone modeli olmaya hazırlanıyor.

Ming-Chi Kuo’nun son raporuna göre iPhone 17 Air sadece 5,5 mm inceliğinde olacak. Şirketin ince ve zarifliği sevenler için sektöre yeni bir standart getirmesi bekleniyor. Apple, daha önce de iPad Pro gibi ultra ince cihazlarla dikkat çekmişti ancak iPhone tarafında yıllardır bunu görmemiştik.

iPhone 17 Air, 5,5 mm inceliğinde olacak

Söylentilere göre iPhone 17 Air, fiziksel bir SIM kart yuvasını tamamen kaldırarak yalnızca eSIM teknolojisini destekleyecek. Tabii bu yeniliğin Çin ve ülkemizde olduğu gibi büyük oranda fiziksel SIM kullanan pazarları nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor.

Tabii bu denli ince bir tasarım elde etmek için bazı ödünler de verilecek. iPhone 17 Air’in inceliğini koruyabilmek adına tek bir arka kamera ile piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.

Daha önce de aktardığımız üzere iPhone 17 Air, bu zamana kadarki Plus serisinin yerini alacak ve şirketin satışlarından memnun olmadığı seriye hayat vermeyi amaçlayacak.