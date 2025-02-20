Gözler artık iPhone 17 serisinde fakat Apple'ın gelecek seride iPhone 17e modeline yer verip vermeyeceği de merak konusu.

Apple, geçtiğimiz akşam iPhone SE serisinin yerini alan iPhone 16e modelini tanıtarak ürün stratejisinde önemli bir değişime imza attı. Peki şirket önümüzdeki seri olan iPhone 17 serisinde 'e' serisi bir modele yer verecek mi?

47.999 TL'lik başlangıç fiyatına sahip olan iPhone 16e, 6.1 inç OLED ekran, Face ID, A18 çip ve USB-C bağlantı noktası gibi özellikleriyle iPhone 16 ailesinin daha uygun fiyatlı alternatifi olarak konumlanıyor.

iPhone 17 Air, tabiri caizse iPhone 17e'nin yerini alacak

Şu ana dek gelen sızıntılara göre iPhone 17 serisi iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'ten oluşacak. iPhone 17 Air, alüminyum kasası ve 6.6 inçlik daha ince tasarımıyla dikkat çekecek. Apple’ın bu modeli, taşınabilirlik ve performansı dengede tutacak bir seçenek olarak sunulacak.

Apple’ın orta seviye bir model stratejisi geliştirdiği düşünüldüğünde iPhone 17 Air'in potansiyel bir iPhone 17e’nin yerini alacağını söylemek yanlış olmaz. Öte yandan Apple geçmişte SE serisini belirli aralıklarla güncelleyerek kullanıcılarına uygun fiyatlı bir alternatif sundu. Muhtemel kuvvetle aynı yaklaşımı 'e' serisi için de sürdürecek.

Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda Apple'ın olası bir iPhone 17e planında muhtemel kuvvetle 2026'nın ilkbahar aylarını hedefleyeceğini söyleyebiliriz. Bu da şirketin iPhone 16e'de izlediği yaklaşımla hemen hemen aynı.

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