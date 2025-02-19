Yeni bir sızıntıya göre Apple, iPhone 17 serisi ile titanyumdan tekrar alüminyuma dönüş yapacak.

Apple, iPhone 15 Pro serisiyle titanyum çerçeveye geçerek daha hafif ve dayanıklı bir tasarım sunmuştu ancak yeni raporlar, şirketin iPhone 17 Pro’da titanyumdan vazgeçip alüminyum çerçeveye dönebileceğini gösteriyor.

Apple tedarik zinciri analisti Jeff Pu’ya göre iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri alüminyum çerçeveye sahip olacak. Bu değişimin, alüminyumun titanyuma kıyasla daha düşük karbon ayak izine sahip olması nedeniyle çevresel kaygılardan kaynaklandığı belirtiliyor.

Alüminyuma dönüş kararının nedeni ne?

Apple, 2030 yılına kadar tüm ürünlerini ve tedarik zincirini karbon nötr hâle getirmeyi hedeflediğinden, bu hamlenin de sürdürülebilirlik planlarının bir parçası olduğu düşünülüyor.

Öte yandan bazı kaynaklar iPhone 17 Air modelinin titanyum çerçeveye sahip olabileceğini öne sürerken, Apple’ın bu modelle ilgili henüz son karara varmadığı da gelen bilgiler arasında. Daha önce sızdırılan bilgiler, iPhone 17 Air’in titanyum ve alüminyum karışımı bir çerçeveye sahip olabileceğini işaret ediyordu.

Apple’ın bu değişimi gerçekten hayata geçirip geçirmeyeceğini görmek için yıl sonuna kadar beklememiz gerekecek ancak daha hafif bir telefon isteyen kullanıcılar için alüminyuma dönüş, nispeten olumlu bir gelişme olabilir.

iPhone 17 serisine dair diğer içeriklerimiz: