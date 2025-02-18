Yeni iPhone 17'de geçileceği iddia edilen yeni 'kamera ünitesi' tasarımı görünüşe göre bir modelde kullanılmayacak.

Apple'ın bu yılın sonbahar aylarında piyasaya süreceği iPhone 17 serisi ile ilgili dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı.

Son günlerde ortaya çıkan söylentilere göre yeni serideki en dikkat çekici yeniliklerden biri yeni 'kamera ünitesi' tasarımı olacak. Normal şartlarda serideki tüm telefonlarda yer alacağı düşünülen bu yeni 'kamera ünitesi' yeni bir iddiaya göre standart modelde kullanılmayacak.

Yeni 'kamera ünitesi' standart modelde olmayacak

Teknoloji analisti Jon Prosser’ın paylaştığı bilgilere göre ultra ince yapısıyla öne çıkan iPhone 17 Air ve serinin Pro modelleri (17 Pro ve 17 Pro Max), yeni ve şık 'kamera ünitesi' tasarımıyla gelecek. Standart iPhone 17 ise bu görsel yenilikten mahrum kalacak ve iPhone 16'nın alışılmış kamera düzenini koruyacak.

Yeni kamera ünitesinde iPhone 17 Air'in tek arka kamerayla, Pro modellerinin ise üç kamera ile geleceği belirtiliyor. Elbette diğer iddialar gibi bu da şimdilik resmiyetten mahrum ama eğer iddia doğruysa Apple’ın bu tasarım kararı yeni kamera ünitesini sevmeyen kullanıcılar için standart iPhone 17'nin çıkış yolu olarak görülmesine olanak tanıyabilir.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi tasarım çok daha iyi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.