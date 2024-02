Macera türündeki oyunlar yıllardır en çok sevilen oyun türlerinin başında geliyor. Eğer bir iPhone sahibiyseniz ve aylık cüzi bir ücret karşılığında birbirinden sürükleyici macera oyunları oynamak istiyorsanız, listemizdeki oyunlar tam size göre diyebiliriz!

Vahşi batıda geçen piksel grafikli macera oyunu: The Oregon Trail

Adını ABD'deki Oregon Yolu'ndan alan, orijinali 1971 yılında piyasaya sürülmüş ve günümüz oyun standartlarına göre tekrardan geliştirilen The Oregon Trail, tarihteki gerçek olayları konu alan bir hikâyeye sahip.

Oyuna eğitici kısmında başlıyoruz. 3 göçmen olarak çıktığımız bu yolda kendimizi yolda kalmış acemi bir kafilenin içinde buluyoruz ve maceramız burada başlıyor. Türkçe dil desteği bulunan bu sevimli macera oyununu Apple Arcade ile deneyimleyebilirsiniz.

Çıktığı dönem yılın en iyi bağımsız oyununa aday gösterilen: The Last Campfire

Arkadaş grubumuzdan ayrı düşüp tuzaklarla dolu gizemli bir ormanda hapsolmuş, evine dönmeye çalışan küçük bir kor olarak oynadığımız bu oyunda, cebimizdeki küçük kamp ateşleri bizlere yardım ediyor.

Çeşitli bulmacaları çözerek ilerlediğimiz bu zorlu yolculukta amacımız son kamp ateşini yakmak. Oyun ilginizi çektiyse, Apple Arcade üyeliğinizle birlikte oyuna ulaşabilirsiniz.

Aksiyonun bir an bile durmadığı, 2 boyutlu arcade macera oyunu: Exit the Gungeon

Serinin ilk oyunu Enter the Gungeon'da amacımız Gungeon'a girmekti. Bu oyunda ise amacımız burayı terk etmek çünkü Gungeon yıkılıyor. Hikâye olarak ilk oyunla biraz bağlantılı olsa da Exit the Gungeon, hikâyesi için değil; oynanış mekaniğinin mükemmelliğinden ötürü oynanacak bir oyun.

Oynanışa ve ilerleyişe bağlı olarak durmadan gelişen silahlar, değişen mekanlar ve düşmanlarla aksiyonun zirvesini yaşayacaksınız. Apple Arcade'in en eğlenceli oyunlarından Exit the Gungeon'ı türün sevmeyenlerine bile öneriyoruz!

Apple Arcade'in lansmanında tanıtılan, App Store'un en özel oyunu: Sneaky Sasquatch

Oyunun adından da anlaşılacağı üzere sinsi bir koca ayağı canlandırdığımız bu aksiyon macera oyunu, Apple Arcade sisteminde yılın oyunu ödülünü kazanan ilk oyun olarak karşımızda.

Yapılacak şeylerin neredeyse sınırı olmadığı, açık dünya havası veren bu oyunda insan kılığına girip insanların arasına sızarak oyunda ilerliyoruz. Apple Arcade'in en çarpıcı oyunlarından biri olan Sneaky Sasquatch, Arcade kütüphanesinde sevenlerini bekliyor.

Oynaması basit ancak strateji kurması biraz zorlayıcı olan destansı oyun: HEROish

HEROish, 6 karakter arasında seçim yapabildiğimiz, macera türünün yanı sıra hem strateji hem de rol yapma oyunu olarak karşımıza geliyor. Oynanış mekaniği olarak normal saldırılarımızın yanında bir de sihirli kartlarımız bulunuyor.

Topladığıımız kartları doğru zamanda ve doğru yerde kullanarak rakiplerimize karşı kalemizi savunduğumuz bu renkli oyunu Apple Arcade kataloğu üzerinden oynamak mümkün.

Alışılmışın dışında oynanış mekanikleri ve tuhaf atmosferiyle ilgi çeken bir oyun: Dandara Trials of Fear

Karakterimiz, "Salt" adı verilen ve barışın hüküm sürdüğü bir evrende yaşamakta. Salt evreninde her şey kusursuz şekilde ilerlerken "altın fikir" adı verilen bir oluşum, bu evrene adeta bir kanser gibi yayılarak düzendeki dengeyi yerle bir ediyor.

Salt evreninin özgür halkı artık maalesef özgür değil. Ana karakterimiz Dandara, bu korku atmosferinde bizlere eşlik ediyor ve Salt'ın üzerindeki laneti kırmaya çalışıyoruz. Retro grafiklere sahip olan bu ilgi çekici oyunu Apple Arcade kütüphanesinden oynayabilirsiniz.

Oyunculara sosyal bir mesaj vermeyi amaçlayan, akıcı ve eğlenceli mekanikleriyle: Gibbon: Beyond the Trees

Yemyeşil bir ormanda daldan dala maceraya atladığımız bu oyunda nesli tükenmekte olan Gibon maymunlarını canlandırıyoruz. İlerledikçe yeni bölümlere geçerek ormanı keşfetmeye devam ediyoruz.

Sanat tasarımıyla büyüleyen Gibbon: Beyond the Trees, basit oynanış mekanikleri ve dinlendirici müzikleri ile can sıkıntısına birebir oyunların başında geliyor. Apple Arcade üyeliği ile bu oyunu ücretsiz oynayabilirsiniz.

Efsanevi Shantae serisi, yıllar sonra çıkan son oyunu ile tekrar bizlerle: Shantae and the Seven Sirens

Yarı cin olan karakterimiz, oyunun başında bir dans festivaline katılacaktır ancak bu festival için diğer 5 yarı cin dostunu da bulması gerekmekte. Dostlarımızı bulduktan sonra sahneye çıkıp dans performansımızı sergileyecekken olanlar oluyor.

Gösteri sırasında bir anda sahne ışıkları sönüyor ve arkadaşlarımız esrarengiz bir şekilde ortadan kayboluyor. Çeşitli büyülerle zindanlara girerek arkadaşlarımızı bulmak için karşımıza çıkan düşmanlarla savaşıyoruz.

Oyunun hikâyesi ilginizi çektiyse Apple Arcade üzerinden oyuna göz atmanızı tavsiye ederiz.

Ağır bir hastalığa yakalanan dedesini iyileştirmeye çalışan küçük bir çocuk olarak oynadığımız: Mutazione

Kai adında 15 yaşında bir çocuğu yönettiğimiz ve hasta dedemize moral vermek için Mutazione adasına geldiğimiz bu oyun her ne kadar sevimli görünse de oldukça esrarengiz bir hikâyeye sahip.

Bir zamanlar verimli topraklarıyla bir tatil köyü olan Mutazione adası, bir felaket sonucu resmen çürümeye yüz tutmuş, köy halkının çoğu mutasyon geçirerek hastalanmaya başlamıştır. Bu adanın gizemini çözmek tabii ki bize düşüyor.

Türkçe dil desteği sayesinde hikâyesine hakim olarak oynayabileceğiniz bu kaliteli yapıma Apple Arcade kataloğundan ulaşabilirsiniz.

Kurulan diyalogların görsel içerikli baloncuklarla yapıldığı, kendine özgü sanat tasarımı ve oynanış tarzıyla: Pilgrims

Karşınıza çıkan bulmacaları birden fazla yöntemle çözüme ulaştırabileceğiniz, oldukça kısa ancak kendine has bir hikâyeye sahip olan Pilgrims'te bir gezgin olarak türlü maceralara atılıyoruz.

Keşif duygusunu hissettirme konusunda başarılı olan Pilgrims, el çizimi grafikleriyle bir oturuşta bitirebileceğiniz bir oyun olarak Apple Arcade kütüphanesinde türün sevenlerini bekliyor.