Apple, iOS'e hayatı kolaylaştıran ancak çok da bilinmeyen birçok şey eklemekten -ve bunları duyurmamaktan- ziyadesiyle hoşlanıyor. Şimdi de, çok uzun zaman sonra, uygulama düzeniyle ilgili bir özellik keşfedildi.

Dünyanın en çok satan telefonlarından olan iPhone'lar, birçok şeyi çok iyi şekilde yapsalar da bir o kadar şeyi de yapamıyorlar. Bunlardan biri de organizasyon. Uygulamalarınızı hala ekranın istediğiniz yerine yerleştiremeseniz de Apple, organizasyon konusunda yeni bir özellik getirmiş durumda.

Tek bir uygulamanın yerini değiştirmek istediğinizde yapılması gereken şeyi herkes biliyor: Uygulama simgesine titremeye başlayana kadar basılı tutun ve ardından istediğiniz yere sürükleyin. Peki, sadece bir tane değil de birden çok uygulamanın yerini aynı anda değiştirmek isterseniz?

Bu 'sorun' Apple'ın aklına gelmiş olacak ki, çok zekice bir çözüm de bulunmuş. Yine herhangi bir uygulamaya titreyene kadar basılı tutun ve ekranda boş bir yere sürükleyin. Ardından bunu bırakmadan yerini değiştirmek istediğiniz diğer uygulamalara da tıklayın. Seçtiğiniz uygulamaların gruplaştığını gördükten sonra istediğiniz konuma götürün ve bırakın.

Böylece hem klasörleme işleminiz kolaylaşacak, hem de her şey daha hızlı gerçekleşmiş olacak. Konunun daha iyi anlaşılması adına sizleri bu özelliğin uygulamalı olarak anlatıldığı video ile baş başa bırakalım.