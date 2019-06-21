iPhone ve iPad'lere Nasıl VPN Kurulur?

iOS cihazlara VPN kurmak, sanıldığı kadar zor değil. Birkaç kısa işlem ile iOS işletim sistemi yüklü cihazlara nasıl VPN kurulacağını gösteriyoruz.

İnternette gezinmek, sosyal medyada etkileşimde bulunmak ve arkadaşlarımızla iletişime geçmek için telefonlarımızı yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Bunu yaparken verilerimiz ve internet gezinme alışkanlıklarımız; internet servis sağlayıcısı, ağ sağlayıcısı ya da belki de hükûmet tarafından takip ediliyor. Eğer bu konuda bir endişeniz bulunuyorsa VPN kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Bunun yanı sıra VPN kullanımının en büyük sebeplerinden biri de yasaklı ve erişimi engellenmiş siteleri kullanabilmek. VPN aracılığıyla bütün bunları göz atma verilerinizin şifrelendiği sanal özel ağlar ile gerçekleştirebiliyoruz.

Bu yazıda iPhone’a VPN kurmanın ve yönetmenin hangi aşamalar ile gerçekleştirilebildiğini anlatıyoruz.

Yöntem 1: VPN sağlayıcısının uygulamasını kullanma

Bu yöntem en kolay ve zahmetsiz olanı. Neredeyse tüm büyük VPN sağlayıcılarının App Store’da uygulamaları bulunur. Uygulamalar aracılığıyla bağlantıya ulaşmak bir hayli kolay olabilir. VPN fiyatları, birkaç farklı faktöre göre değişiklik gösterebilir.

Aşağıdaki sağlayıcıların VPN’e bağlanmayı kolaylaştıran birer uygulamaları bulunur:

ExpressVPN

TunnelBear

CyberGhost

Private Internet Access

HotSpot Shield

Buffered VPN

Hangisini seçerseniz seçin, VPN kullanırken dikkat etmeniz gereken en önemli faktör ücretsiz bir VPN kullanmaktan kaçınmanızda fayda olduğu. Ücretsiz VPN tabii ki kullanılabilir, ancak sağlayıcının bir şekilde para kazanmak zorunda olduğu düşünüldüğünde fazladan reklamlar, azaltılmış hızlar veya verileriniz satılması ihtimali gibi faktörlere katlanmak zorunda kalabilirsiniz.

iPhone’da uygulamalar aracılığıyla VPN’e bağlanma

App Store’dan tercih ettiğiniz uygulamayı indirin. Doğru uygulamada karar kılamadıysanız Yöntem 2’ye geçiş yapabilirsiniz. Uygulamayı başlatın ve giriş yapın. Uygulama, kuruluş sürecinde size rehberlik edecektir. Kurulum aşamasında bir VPN yapılandırması yüklemek için izin vermeniz istenir. Yüz tarama, parmak izi ya da şifre ile değişikliği onaylayın. Kurulum tamamlandıktan sonra VPN’e bağlanmak için uygulamayı kullanabilirsiniz.

Yöntem 2: Manuel olarak VPN’e bağlanma

Sağlayıcının uygulaması yoksa veya herhangi başka bir nedenden dolayı el ile bağlanmak istiyorsanız, bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bağlanmak için aşağıdaki bilgilere ihtiyacınız olacak:

VPN türü

Sunucu adresi

Uzaktaki kimlik

Kullanıcı adı

Parola

Bunlara ek olarak yerel bir kimlik sağlamanız ve kullanıcı adı veya sertifika kimlik doğrulaması tercihlerinden birini seçmeniz gerebilir.

VPN sağlayıcısına manuel olarak bağlanma:

Ayarlara giderek Genel > VPN yolunu takip edin ve ‘VPN Konfigürasyonu Ekle’ye doknunun. Açılan sayfadaki gerekli tüm bilgileri doldurun. Eğer bu bilgileri bilmiyorsanız VPN sağlayıcınızın web sitesine bakabilirsiniz. VPN konfigürasyonunu eklemek için 'Bitti'ye dokunun. İLGİLİ HABER Apple, iOS 13 ile iPhone Bataryalarının Çabuk Aşınmasını Engelleyecek

Artık iPhone için nasıl VPN ekleneceğini biliyorsunuz. Daha kolay ve zahmetsiz olduğundan ilk aşamada uygulama aracılığıyla VPN eklemenizi tavsiye ederiz.