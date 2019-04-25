iPhone XI'in Renderları, Tanıtımdan Aylar Önce Ortaya Çıktı

Apple’ın yeni nesil iPhone’unun arka tasarımının ilk kez sızdırılmasından neredeyse dört ay geçti. Steve Hemmerstoffer, Apple'ın yeni nesil amiral gemisinin önceki söylentileri destekleyici ön tasarımını gösteren 360 derecelik yeni bir video paylaştı.

Görüntüler, yeni iPhone'un son derece tanıdık bir ön panele sahip olacağını gösteriyor. Yeni nesil iPhone'lar, eskisi gibi bir çerçeve ile geniş bir OLED ekran ve çentikle birlikte satışa sunulacak.

iPhone XI, tanıdık bir görünüme sahip olacak

Geçtiğimiz aylarda birçok söylenti ve habere göre Apple'ın bir sonraki amiral gemilerinin daha küçük bir çentiğe sahip olacağı bekleniyordu. Ancak bu görüntülere göre Apple, neredeyse aynı ön panel tasarımını üçüncü yılında tekrar kullanacağa benziyor.

İddiaya göre çentik boyutunda hafif bir küçülme, çerçevelerde de incelme olacaktı. Değişiklik olup olmadığı konusunda emin değiliz çünkü videoda açıkça görüldüğü üzere değişiklikler oldukça minimal ve neredeyse ayırt bile edilemeyecek seviyede.

iPhone XI, iPhone X ve XS'de olduğu gibi 5,8 inçlik bir ekrana sahip olacak. Bütün özellikleri iPhone XI ile aynı olması beklenen iPhone XI Max, sadece 6,5 inçlik ekran boyutuyla farklılık gösterecek.

Üç sensörlü arka kamera

iPhone XI, ilginç bir kamera tasarımıyla birlikte satışa sunulacak. Arka panelin sol üst köşesine yerleştirilecek üç sensörün sol tarafında bulunan iki tanesi, ana kamera ve telefoto sensörü olacak. Her ikisinin de 12 megapiksel çözünürlüğe sahip olması bekleniyor.

Sağ taraftaki sensör ise Galaxy S10, LG V40 ThinQ ve Huawei P30 Pro'da olduğu gibi süper geniş açılı olacak. Onun da 12 megapiksel çözünürlüğe sahip olması bekleniyor.

Görüntülere göre cihaz, lightning konnektörüne sahip olacak

iPhone XI, USB-C portundan ziyade lightning konnektörüne sahip olacak gibi görünüyor. Daha önceki söylentilere göre cihazın USB-C portuna sahip olacağı bekleniyordu.

Bunun yanı sıra cihaz, 3.189 mAh ile 3.322 mAh arasında bir batarya kapasitesine sahip olacak. Bu, cihazın gözle görülebilir bir şekilde daha kalın olacağı anlamına geliyor fakat sağlanan bilgilere göre yeni telefonun kalınlığı 0,1 mm artacak.

Yeni nesil amiral gemisi iPhone'un sessiz tuşunda da değişiklik olacağı görülüyor. Yeni cihazdaki sessize alma tuşunun yatay değil, yan çerçeveden dikey bir şekilde kaydırılacağı ve yuvarlak olacağı görülüyor.