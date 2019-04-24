Katıldığı TIME 100 etkinliğinde konuşan Apple CEO'su Tim Cook, kullanıcıların telefon bağımlılıklarından rahatsız olduklarını belirterek iPhone'lara gelen bazı bildirimleri azalttıklarını ifade etti.

Time dergisinin yılın en etkili kişilerini seçtiği bir etkinlik olan TIME 100'e konuşmacı olarak katılan Tim Cook, gündemle ilgili bazı bilgilendirmelerde bulundu. Günümüzün büyük problemlerinden birisi olan telefon bağımlılığının şirket için rahatsız edici olduğunu belirten Apple CEO'su Tim Cook, iPhone telefonlara gönderilen bildirimlerin bu yüzden azaltıldığını ifade etti. Cook konuşmasında "Apple'ın kullanıcı süresini hiçbir zaman üst düzeye çıkartmak istemedik." ifadesini kullandı.

Konuşmasında kendisinden örnekler veren Cook, telefonunun bildirimleri üzerine düşündüğünü anlattı. Günde alması gereken bildirim sayısının, onu hayatına kattıklarını ve hayatından çaldıklarını düşündüğünü belirten Cook, telefonunda bulunan birçok bildirimi kapattığını, kullanıcıların da eğer iPhone'ları varsa bunu yapmaları gerektiğini belirtti. Tim Cook'a göre aldığı bildirimler onu daha iyi bir insan yapmıyordu. Tim Cook'un dinleyicileri etkileyen bir sözü ise şöyle oldu: "Eğer diğer insanların yüzüne telefonunun ekranına baktığın kadar bakmıyorsan, yanlış yoldasın."

Apple'ın 2018 yılında düzenlemiş olduğu tanıtım toplantısında iOS sürümlerine gelen ekran süresi özelliği ile çok konuşulmuştu. Ekran süresi ile kullanıcıların telefonlarının başında geçirmiş oldukları süreler takip edilebiliyor, ebeveynler çocuklarının telefon başında geçirecekleri sürelere kısıtlamalar getiriyorlardı. Gelen özellik sayesinde her uygulamaya özel süre vererek kendimizi durdurabiliyorduk fakat bu özellik gelmeden önce ne yapıyorduk? App Store'un 2008 yılında çıktığı ilk günden itibaren geçtiğimiz seneye kadar olan süreçte kullanıcıların bu kadar telefonlara bağımlı olmasının önüne geçmek için Apple ne yaptı? Sosyal medya üzerinden fazlasıyla tartışılan bu konu,aslında Apple'ı biraz zararlı çıkarmış oldu. İlk App Store sürümünde Facebook reklamlarının fazlasıyla yapılması, uygulamalara özel olarak bildirim seçenekleri hakkında Apple tarafından bir geliştirme yapılmaması kullanıcılar tarafından Apple'ın eleştirilmesine yol açtı.