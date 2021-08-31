Sosyal medyanın yükselen yıldızlarından biri olan Telegram, dünya çapında 1 milyar indirmeye ulaşmayı başardı. Sensor Tower tarafından yapılan incelemede uygulamayı en çok tercih eden ülkeler de belli oldu.

WhatsApp'ın kullanıcılara yönelik kısıtlamalarının ardından pek çok kullanıcısı alternatif uygulamalara yönelmeye başlamıştı. Bu durumdan en çok fayda sağlayan uygulamalardan biri de Telegram oldu. Uygulama Sensor Tower'a göre 1 milyar küresel indirmeyi geçti.

Yapılan incelemeye göre Telegram'ın en çok tercih edildiği ülke, WhatsApp'ın da en çok tercih edildiği ülke olan Hindistan oldu. Telegram indirimlerinin yaklaşık %22'si bu ülkede gerçekleştirildi. Onu %10 ile Rusya ve %8 ile Endonezya takip etti.

2021'de popülerliği arttı:

Rapora göre uygulamanın indirilme sayıları 2021'de büyük artış gösterdi ve yılın ilk yarısında 214,7 milyon defa indirildi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla uygulamanın indirilme sayısı da %61 artmış oldu.

Yine de uygulamanın 1 milyar indirmeyi geçmiş olması 1 milyar aktif kullanıcısı olduğu anlamına gelmiyor. Bu yılın başlarında uygulamanın aktif kullanıcı sayısı kabaca 500 milyon civarındaydı. Yine de Telegram'ın kullanıcı sayısı WhatsApp'ın tartışmalı kullanım şartları nedeniyle daha sonrasında artmış olabilir.

Telegram da bu ilgiye karşılık olarak yıl boyunca kendisini geliştirmeye devam etti. Yakın zamanda uygulama üzerinden grup görüntülü aramaları yapılmaya başlandı. Ayrıca uygulama üzerinden ekran paylaşımı yapmak ve hareketli arka planlar kullanmak da mümkün hale getirildi.

Telegram'dan önemli başarı:

1 milyar indirmeye ulaşmak uygulamalar için önemli bir eşik. Genel olarak baktığımızda ise Telegram'ın bir sonraki hedefi 3 milyara ulaşmak olacak. Şu ana kadar Facebook'un sahip olduğu Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger ile TikTok bu indirme sayılarına ulaşmayı başarmıştı.

Anlık mesajlaşma uygulamaları pazarında WhatsApp'ın sahip olduğu dominasyon belki de Facebook'un yeni kararlarıyla birlikte sona erecek. Siz hangi mesajlaşma uygulamalarını kullanıyorsunuz?