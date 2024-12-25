İran, WhatsApp ve Google Play'e uyguladığı erişim engeli kararını kaldırdı. Bunun, ülkedeki internet sansürünü azaltma yönündeki ilk adım olduğu belirtildi.

İran, 2022 yılında Mahsa Amini olayları nedeniyle sosyal medyada protestoların artmasının ardından WhatsApp gibi platformlara erişim engeli getirmişti. Sosyal medya platformları dışında farklı nedenlerden dolayı Google Play gibi hizmetlerde de yasaklar vardı. Yani genel anlamda internet kısıtlamaları çok yaygındı.

Ancak bugün ülkedeki vatandaşları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Öyle ki İranlı yetkililer, uzun süredir erişim engeli olan WhatsApp ve Google Play’in yasaklarını kaldırma kararı aldı.

İnternet sansürünü kaldırmada ilk adım

İki dev platformun engellerinin kaldırılması, yetkililerin internet kısıtlamalarının azaltılması yönündeki çalışmalarının ilk adımı olarak nitelendirdi. Ülkede Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube gibi platformların yasak olduğunu belirtelim.

Ülke basınından gelen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeshkian liderliğinde bir toplantı düzenlendi ve oylama yapıldı. Oylamada çoğunluk WhatsApp ve Google Play gibi yabancı platformlara uygulanan erişim engellemelerinin kaldırılması yönünde oy kullandı.

İran’ın bu konuda nasıl bir yol izleyeceğini bekleyip göreceğiz. Ancak görünüşe göre yakında daha fazla platform üzerindeki yasaklar kalkarak ülkedeki internet sansürü bir nebze rahatlayacak.