Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bazı sosyal medya platformlarının çocuklar için kısıtlanabileceğini açıkladı. Peki hangi platformların kısıtlanma ihtimali bulunuyor?

Türkiye'de son dönemlerde konuştuğumuz meselelerin başında çocuklara yönelik internet kısıtlaması geliyor. Hatırlayan okurlarımız vardır; daha geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin kısıtlamalar getirecek yasal düzenleme üzerinde çalışıldığından bahsetmiştik.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı programda konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada bazı sosyal medya platformları için sınırlamalar planladıklarını söyleyen Bakan Göktaş, dijital mecraların sağlıklı ve bilinçli kullanılabilmesi için de bir eylem planı oluşturulacağını belirtti.

İşte tüm çocukları ilgilendiren o açıklama:

Avustralya'da 16 yaş altı için dünyanın en kapsamlı sosyal medya yasağını getiren tasarı yasalaştı. Avrupa Birliği ülkeleri de ekran bağımlılığı ve siber zorbalıkla mücadele amacıyla okullarda akıllı telefonlara kullanım yasağı getirdi. Bazı ülkeler, ahlaki ve ulusal güvenlik gerekçesiyle sosyal medya platformlarına kısıtlama getiriyor. Bugün artık ciddi bir soruna dönüşen dijital bağımlılık riskine karşı da çocuklarımızı korumak zorundayız. Göreve geldiğimiz günden beri, ülkemize özgü bir model geliştirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde, dijital medya ve oyun platformlarına dair yasal bir düzenlemenin yapılmasının elzem olduğunu gördük. Fiziksel ve zihinsel gelişimlerini de göz önünde bulundurarak, 16 yaşından küçük çocuklarımız için sosyal medya ve dijital oyun platformlarını düzenleyen bir mevzuat hazırlığı içerisindeyiz. Bakanlığımızın öncü rolü ve tüm tarafların aktif katılımıyla hayata geçirilecek bu yasal düzenleme ile çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz. Ayrıca çocuklarımızın güvenliği için bazı sosyal medya platformlarının kullanımına sınırlamaların getirilmesi, dijital mecraların sağlıklı ve bilinçli kullanımının yaygınlaştırılması için yeni bir eylem planı oluşturmayı planlıyoruz.

Peki hangi sosyal medya platformlarına kısıtlama gelebilir?

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklar üzerinde yaptıkları bir çalışma kapsamında onlarla bir araya geldiklerini çeşitli sorular sorduklarını anlattı. Bu bağlamda; yapılan çalışma ile çocukların en çok kullandıkları platformlar gün yüzüne çıkmış oldu. Hâl böyle olunca hükûmetin çocuklara yönelik kısıtlamalar getirebileceği platformların başında Instagram olarak gibi görünüyor. Zira Instagram, ülkemizdeki çocukların en çok kullandıkları platform olarak kayıtlara geçti. İşte Bakan Göktaş'ın bununla ilgili açıklaması: